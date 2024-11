CRIME

Dois policiais militares são presos por roubo em Lauro de Freitas

Agentes foram presos temporariamente nas cidades de Salvador e Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Dois policiais militares foram presos por envolvimento em um roubo que ocorreu no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). As prisões aconteceram nesta quinta-feira (7), nas cidades de Camaçari, também na RMS, e Salvador.

Em nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e do Ministério Público (MP-BA), o roubo aconteceu em maio deste ano. Na ocasião, três homens disfarçados de profissionais de saúde, vestindo jalecos brancos e usando máscaras cirúrgicas, entraram um imóvel residencial e roubaram uma quantia superior a R$ 130 mil do cofre da casa. Os moradores sofreram graves ameaças com porte de armas de fogo.