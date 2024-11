VIOLÊNCIA EXTREMA

Homens invadem casa e matam jovem dormindo em Salvador

Crime aconteceu na madrugada desta quinta-feira (7)

Um homem de 27 anos foi morto após ter a casa invadida e ser ferido por tiros em Salvador na madrugada desta quinta-feira (7). Matheus Araporanga Correia estava dormindo dentro do quarto de casa, localizada no Acupe, quando foi atingido.

De acordo com testemunhas, dois homens invadiram a residência e depois fugiram. Policiais militares da 26ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados na Rua Urbino de Aguiar - onde ocorreu o homicídio - e, ao chegarem, encontraram o homem ferido. A vítima chegou a ser socorrida no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.