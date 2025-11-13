DEU PRAIA E ATÉ ALTINHA

Tempo muda e Salvador tem dia de verão nesta quinta (13); saiba até quando vai durar

Após mau tempo que causou alagamentos, capital baiana foi surpreendida com dia de sol

Larissa Almeida

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 20:07

Dia de sol levou soteropolitanos e turistas à Praia do Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Os soteropolitanos que tiraram o casaco do guarda-roupa já trataram de guardá-lo novamente. É que, diferente do mau tempo que acometeu Salvador na última quarta-feira (12), o dia foi de completo sol nesta quinta (13). Diante da abertura do tempo, centenas de pessoas não perderam a oportunidade e foram ocupar a faixa de areia do Porto da Barra em busca de bronze e até de uma partida de 'altinha'. O movimento foi tanto que o comércio dos ambulantes, que tiveram um dia de baixa, já pôde começar a se recuperar.

O comerciante de prenome Júnior, que vende acarajé diariamente em toda a extensão do Porto, contou que deixou de ganhar aproximadamente R$ 100 na quarta, valor que já estava arrecadando em apenas três horas e meia de trabalho nesta quinta. “Quando chove, afeta muita gente aqui que é trabalhador. Como ontem choveu, o movimento aqui foi bastante fraco, mas, hoje, graças a Deus, está bastante movimentado”, disse.

Segundo ele, a chuva foi tanta na quarta que não deu sequer para chegar ao trabalho. “Um dia perdido significa muito. Eu mesmo sou pai de família, tenho quatro crianças, então tenho que trabalhar o triplo para conquistar o que foi perdido ontem. Já vendi de sete a oito pratos desde 12h. Não tenho o que reclamar”, pontuou.

O senegalês Modou Diakhate, que há seis anos trabalha vendendo óculos na Barra, estava agradecendo aos céus pela praia cheia. “Tem dias que a gente trabalha e, quando vem a chuva, agradece o dia de descanso. Mas, ontem não foi assim, a praia estava vazia. Nem apareci aqui, porque não tinha ninguém. Hoje, já estou conseguindo repor. Não estou vendendo tanto como na semana passada, mas pelo menos vou conseguir ter meu pão em casa”, falou.

O movimento satisfatório para os ambulantes se deveu em grande parte a pessoas como a estudante de medicina Evelin Freitas, 21 anos, que estava farta do tempo nublado. “O sol mudou minha aura e minha energia. Eu não estava aguentando mais nada, aquela chuva estava me deixando isolada do meu universo. Quando vi o dia hoje, quis relaxar. Saí da faculdade e vim parar aqui, ainda encontrei uma amiga”, relatou, empolgada.

Edileuza Machado, 50 anos, por sua vez, quis aproveitar o sol para ativar a melanina. “Estou aqui fazendo meu bronze e pescando para ver se acho uma paquera. Venho aqui sempre que tem sol e, como ontem passei o dia em casa de molho, vim ficar de boa aqui, comendo um acarajé com peixe, pimenta e molho”, detalhou.

Quem, diferente de Evelin e Edileuza, não pôde aproveitar o sol nesta quinta, não deve se preocupar. É que, de acordo com a meteorologista Andrea Ramos, a frente fria que estava agindo sobre o Oceano Atlântico já se dissipou, como era esperado.

“O ramo frio da frente chegou em alto mar, próximo ao litoral da Bahia, e estacionou, favorecendo essas chuvas contínuas. Como já se dissipou, agora está estabelecida a influência do anticiclone, que ocasionou sol e pouca nebulosidade”, esclarece a especialista.

Outra grande influência no mau tempo que passou por Salvador e demais cidades baianas foi a influência das massas de ar com o Oceano Atlântico. De acordo com informações da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), além de fornecer a umidade que alimenta as chuvas, o oceano e as áreas costeiras também sofrem as consequências do excesso delas.

“As águas que escoam das cidades para o mar carregam sedimentos, nutrientes em excesso e resíduos sólidos, alterando a salinidade e a turbidez das zonas costeiras. Essas alterações impactam ecossistemas sensíveis, como os manguezais e os recifes de coral”, explicam.

Para os próximos dias, os soteropolitanos não precisam se preocupar. Nesta sexta (14), a previsão da Codesal e do Climatempo é de um dia de sol e poucas nuvens. No Sul e no Recôncavo, o Inema alerta que podem ocorrer chuvas fracas e passageiras. Nas demais regiões, o predomínio será de sol, com elevação das temperaturas e redução dos índices de umidade relativa do ar.