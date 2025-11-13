CRIME

Homem preso mais de 15 vezes é detido por arrombamentos no Centro Histórico

Último crime aconteceu no dia 9 de setembro

Yan Inácio

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:58

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira (13) na região da Ladeira da Preguiça, no Centro Histórico de Salvador. Ele é investigado pela prática de arrombamentos em diversas áreas da capital. O último crime aconteceu no Largo do Cruzeiro, no dia 9 de setembro.

PM foi acionada para o caso

Segundo a Polícia Militar, equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) que investigavam o suspeito consideram localizar ele na região da Ladeira da Preguiça. Ao ser interrogado, ele confessou o crime e revelou que já foi preso mais de quinze vezes.