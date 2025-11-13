Homem preso mais de 15 vezes é detido por arrombamentos no Centro Histórico

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 19:58
Um homem foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira (13) na região da Ladeira da Preguiça, no Centro Histórico de Salvador. Ele é investigado pela prática de arrombamentos em diversas áreas da capital. O último crime aconteceu no Largo do Cruzeiro, no dia 9 de setembro.
PM foi acionada para o caso
Segundo a Polícia Militar, equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) que investigavam o suspeito consideram localizar ele na região da Ladeira da Preguiça. Ao ser interrogado, ele confessou o crime e revelou que já foi preso mais de quinze vezes.
O suspeito passou pelos procedimentos de praxe e foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece à disposição da Justiça.