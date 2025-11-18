Carro capota após colisão com dois veículos na Avenida Paralela

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:57
Um carro capotou na Avenida Luís Viana Filho, popularmente conhecida como Avenida Paralela, na noite desta terça-feira (18), após uma colisão com outros dois veículos. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito opera com lentidão na via.
O órgão foi acionado para atender à ocorrência por volta das 19h30, caracterizada por uma colisão seguida de capotamento envolvendo três veículos, no sentido Rodoviária, antes da concessionária Grande Bahia.
Veja imagens do acidente
Além da viatura e do guincho da Transalvador, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi direcionada ao local para prestar socorro a uma vítima do sexo feminino. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a vítima, mas não houve retorno.
Por volta das 21h45, os veículos foram removidos e a via foi completamente liberada.