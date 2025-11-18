Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carro capota após colisão com dois veículos na Avenida Paralela

Uma pessoa ficou ferida

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:57

Acidente na Paralela
Acidente na Paralela Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um carro capotou na Avenida Luís Viana Filho, popularmente conhecida como Avenida Paralela, na noite desta terça-feira (18), após uma colisão com outros dois veículos. Uma pessoa ficou ferida. De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o trânsito opera com lentidão na via.

O órgão foi acionado para atender à ocorrência por volta das 19h30, caracterizada por uma colisão seguida de capotamento envolvendo três veículos, no sentido Rodoviária, antes da concessionária Grande Bahia.

Veja imagens do acidente

Um segundo veículo capotou por Reprodução/ Redes sociais
Um dos veículos ficou atravessado na pista por Reprodução/ Redes sociais
Acidente na Paralela por Reprodução/ Redes sociais
1 de 3
Um segundo veículo capotou por Reprodução/ Redes sociais

Além da viatura e do guincho da Transalvador, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi direcionada ao local para prestar socorro a uma vítima do sexo feminino. A reportagem procurou o Corpo de Bombeiros para mais informações sobre a vítima, mas não houve retorno.

Por volta das 21h45, os veículos foram removidos e a via foi completamente liberada.

Tags:

Salvador Trânsito Colisão

Mais recentes

Imagem - Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate

Incêndio atinge Parque Nacional da Chapada Diamantina e mobiliza equipes de combate
Imagem - Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador

Show gratuito de Léo Santana acontece nesta semana em Salvador
Imagem - Vai dar sol no feriado da Consciência Negra? Veja a previsão para Salvador e toda a Bahia

Vai dar sol no feriado da Consciência Negra? Veja a previsão para Salvador e toda a Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade
01

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Imagem - Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer
02

Jovem do Nordeste de Amaralina foi fotografado por traficantes do BDM antes de morrer

Imagem - Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)
03

Transporte terá mudanças em dois bairros de Salvador a partir desta quarta-feira (19)

Imagem - Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições
04

Anjo da Guarda desta terça-feira (18 de novembro) pede força para 3 signos: você precisará ser forte para lidar com mentiras e traições