RAÍZES ANCESTRAIS

Vitória lança camisa em celebração ao dia da Consciência Negra

Novo uniforme tem edição limitada e está disponível nas lojas e no site do clube

Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:54

Novo uniforme do Vitória Crédito: Divulgação

O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (24), uma edição especial do uniforme em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. A nova camisa tem edição limitada e está disponível nas lojas e pelo site do clube.

A peça é desenvolvida em tecido jacquard e tem uma textura afro, simbolizando as raízes africanas e a representatividade ancestral. O novo uniforme tem dois selos especiais, um com Consciência Negra no lado direito, e nas costas, logo abaixo da gola, a palavra “Respeito”, que sintetiza a mensagem central da campanha.