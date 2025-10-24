Vitória lança camisa em celebração ao dia da Consciência Negra

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:54
O Vitória anunciou, nesta sexta-feira (24), uma edição especial do uniforme em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. A nova camisa tem edição limitada e está disponível nas lojas e pelo site do clube.
A peça é desenvolvida em tecido jacquard e tem uma textura afro, simbolizando as raízes africanas e a representatividade ancestral. O novo uniforme tem dois selos especiais, um com Consciência Negra no lado direito, e nas costas, logo abaixo da gola, a palavra “Respeito”, que sintetiza a mensagem central da campanha.
"Mais do que um uniforme, essa camisa é uma manifestação de orgulho, luta e pertencimento. Como fazemos todos os anos, temos o compromisso de valorizar causas sociais e culturais através do design das nossas camisas. Essa coleção reforça o papel do futebol como ferramenta de transformação e inclusão", disse Fábio Mota, presidente do Vitória.