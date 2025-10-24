Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória lança camisa em celebração ao dia da Consciência Negra

Novo uniforme tem edição limitada e está disponível nas lojas e no site do clube

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:54

Novo uniforme do Vitória
Novo uniforme do Vitória Crédito: Divulgação

Vitória anunciou, nesta sexta-feira (24), uma edição especial do uniforme em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado no dia 20 de novembro. A nova camisa tem edição limitada e está disponível nas lojas e pelo site do clube.

A peça é desenvolvida em tecido jacquard e tem uma textura afro, simbolizando as raízes africanas e a representatividade ancestral. O novo uniforme tem dois selos especiais, um com Consciência Negra no lado direito, e nas costas, logo abaixo da gola, a palavra “Respeito”, que sintetiza a mensagem central da campanha.

"Mais do que um uniforme, essa camisa é uma manifestação de orgulho, luta e pertencimento. Como fazemos todos os anos, temos o compromisso de valorizar causas sociais e culturais através do design das nossas camisas. Essa coleção reforça o papel do futebol como ferramenta de transformação e inclusão", disse Fábio Mota, presidente do Vitória.

Leia mais

Imagem - João Fonseca vê canadense abandonar no 3º set e é 2º brasileiro na semifinal de um ATP 500

João Fonseca vê canadense abandonar no 3º set e é 2º brasileiro na semifinal de um ATP 500

Imagem - Brasileira Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China

Brasileira Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China

Imagem - Vitória venceu o Corinthians apenas em três partidas no atual século; relembre

Vitória venceu o Corinthians apenas em três partidas no atual século; relembre

Mais recentes

Imagem - Brasileira Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China

Brasileira Maria Clara Pacheco é campeã mundial de taekwondo na China
Imagem - João Fonseca vê canadense abandonar no 3° set e é 2° brasileiro na semifinal de um ATP 500

João Fonseca vê canadense abandonar no 3° set e é 2° brasileiro na semifinal de um ATP 500
Imagem - Vitória venceu o Corinthians apenas em três partidas no atual século; relembre

Vitória venceu o Corinthians apenas em três partidas no atual século; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada