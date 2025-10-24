NOVO TABU PELA FRENTE

Vitória venceu o Corinthians apenas em três partidas no atual século; relembre

Rubro-negro tem confronto marcado contra os paulistas neste sábado (25), pelo Brasileirão

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:45

Último triunfo do Vitória diante do Corinthians no Barradão ocorreu em 2016 Crédito: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

A moral dentro da Toca do Leão já é outra após o Vitória tirar a vantagem para o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Em meio à briga para sair da degola e embalado pelo bom início de trabalho do técnico Jair Ventura, os rubro-negros já terão outra pedreira neste sábado (25), quando recebem o Corinthians no Barradão, adversário que não vencem desde 2017. O confronto, que pode tirar o time do Z-4, é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A matemática é simples. O Vitória precisa vencer a equipe paulista para chegar aos 34 pontos e ultrapassar Santos e Atlético-MG. Para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, o torcedor rubro-negro também vai precisar torcer por um tropeço de algum dos dois rivais. No caso do Galo, um empate ultrapassaria o Leão pelo saldo de gols superior. Portanto, só uma derrota interessa ao time baiano.

Mas antes de secar os adversários, o Leão entra em campo precisando derrubar mais um tabu na temporada. Depois de vencer o Bahia pela Série A após 11 anos e derrotar o Santos pela primeira vez na história jogando no estado de São Paulo, o jejum a ser quebrado é de oito anos sem conseguir um triunfo diante dos alvinegros.

Comandante da equipe rubro-negra, Jair Ventura valorizou a quebra de tabus nos últimos dois jogos. “A gente consegue quebrar tabus diante de um adversário direto na sua casa. Fico muito feliz por meu grupo ter conseguido marcar o nome na história. Não adiantava ganhar o clássico e não ganhar hoje. A equipe cada vez sofre menos”, disse após o jogo contra o Santos.

Na última vez em que venceu o Corinthians, em 2017, o Leão também brigava contra a zona de rebaixamento. Na ocasião, o time rubro-negro era treinador por Vagner Mancini, técnico que ocasionou uma mudança de cenário para o clube na temporada em questão. A característica marcante da campanha do time baiano no Brasileirão daquele ano foi o rendimento superior jogando fora de seus domínios.

Justamente como visitante que o Vitória enfrentou os paulistas, invictos até então em casa, na Neo Química Arena e saíram com os três pontos do estádio após o atacante colombiano Santiago Tréllez marcar o único gol do confronto logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Desde então, foram mais quatro partidas entre ambos os clubes disputadas em São Paulo, com duas derrotas para o Leão e dois empates.

Neste final de semana, o palco do confronto será o Barradão. Jogando como mandante, o jejum do Leão sobe para nove anos. Em 2016, o Vitória tinha voltado para a primeira divisão e fez seu primeiro jogo em casa contra o Corinthians. Sob os olhares dos torcedores rubro-negros, o time saiu atrás no placar duas vezes, mas virou no segundo tempo e terminou os 90 minutos vencendo por 3x2. Leandro Domingues, Marinho e Kieza balançaram as redes para os donos da casa, enquanto Uendel e Fagner descontaram.

Em todas as competições, já foram disputados 46 jogos entre as duas equipes, com ampla vantagem para o time alvinegro. Foram 26 partidas vencidas pelo Corinthians, seis pelo Vitória e 14 empates no retrospecto do confronto. O cenário também continua desfavorável em Salvador, onde o Leão superou o adversário somente em cinco oportunidades, perdendo sete vezes e empatando em outros oito jogos.