Homem é preso após colocar sêmen no sorvete da colega de trabalho

Conduta configura importunação sexual

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:24

Crédito: Reprodução/ PCPR

Um homem foi preso na cidade de Araucária, no estado do Paraná, suspeito de colocar sêmen dentro do sorvete de uma mulher. A vítima é colega de trabalho do suspeito, e ambos trabalham em uma empresa no bairro Estação.

O homem colocou a substância dentro de um copo de café e, durante um momento de distração da vítima, despejou o conteúdo em um recipiente onde estava a sobremesa da colega de trabalho, de acordo com informações da Band TV.

Segundo a Polícia Civil, a mulher notou que havia algo estranho e não chegou a consumir o alimento. Ela afirmou que já desconfiava de que o homem vinha adotando condutas similares. O caso aconteceu no dia 12 de novembro e foi flagrado pelas câmeras de segurança da empresa.

O homem, de 42 anos, já havia sido preso por agentes da Delegacia da Mulher no ano de 2023. Na ocasião, ele jogou sêmen em uma adolescente que estava dentro de um supermercado de Curitiba. Após alguns meses da prisão, ele assinou um acordo, efetuou o pagamento de uma multa e cumpriu horas de serviço à comunidade como medida cautelar, sendo posteriormente liberado.

Ele responde por importunação sexual.

