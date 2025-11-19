ARMAÇÃO

Homem que atravessou carreta em rodovia confessa ter forjado bomba

Motorista assumiu a farsa em depoimento à polícia nesta quarta-feira (19)

Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:11

Carreta ficou atravessada na pista por cinco horas Crédito: Reprodução/TV Globo

A carreta de Dener Laurito causou um engarrafamento de cerca de 40 km, na última quarta-feira (12), no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo. Isso porque, havia uma suspeita de que o automóvel estivesse com uma bomba. Após cinco horas, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), esquadrão antibomba da Polícia Militar, apontou que o simulacro não era real.

Nesta quarta-feira (19), em depoimento, Dener confessou que simulou toda a situação. O homem revelou à polícia que armou o artefato falso e se amarrou a ele sozinho.

Além disso, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista parando para fazer xixi e arremessando uma pedra no caminhão. Essa ação foi para forjar que ele sofreu um ataque.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de nota enviada ao G1, que ""o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal, após confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba".