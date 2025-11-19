Acesse sua conta
Homem que atravessou carreta em rodovia confessa ter forjado bomba

Motorista assumiu a farsa em depoimento à polícia nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:11

Carreta atravessada na via
Carreta ficou atravessada na pista por cinco horas Crédito: Reprodução/TV Globo

A carreta de Dener Laurito causou um engarrafamento de cerca de 40 km, na última quarta-feira (12), no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo. Isso porque, havia uma suspeita de que o automóvel estivesse com uma bomba. Após cinco horas, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), esquadrão antibomba da Polícia Militar, apontou que o simulacro não era real.

Nesta quarta-feira (19), em depoimento, Dener confessou que simulou toda a situação. O homem revelou à polícia que armou o artefato falso e se amarrou a ele sozinho.

Homem simulou bomba em carreta e causou engarramento de 40km

A bomba foi forjada pelo motorista por Reprodução
Dener Laurito confessou que fez tudo sozinho por Reprodução
Ele atravessou a carreta na via por cinco horas por Reprodução
O esquadrão antibomba identificou que o materiral era falso por Reprodução
1 de 4
A bomba foi forjada pelo motorista por Reprodução

Além disso, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista parando para fazer xixi e arremessando uma pedra no caminhão. Essa ação foi para forjar que ele sofreu um ataque.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de nota enviada ao G1, que ""o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal, após confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba".

Já Dener afirmou, também entrevista ao G1, que está passando por acompanhamento psicológico. "Estou passando no médico. Preciso verificar algumas sessões para passar com o psicólogo", acrescentou.

