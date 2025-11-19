Homem que atravessou carreta em rodovia confessa ter forjado bomba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 20:11
A carreta de Dener Laurito causou um engarrafamento de cerca de 40 km, na última quarta-feira (12), no Rodoanel Mário Covas, na Grande São Paulo. Isso porque, havia uma suspeita de que o automóvel estivesse com uma bomba. Após cinco horas, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), esquadrão antibomba da Polícia Militar, apontou que o simulacro não era real.
Nesta quarta-feira (19), em depoimento, Dener confessou que simulou toda a situação. O homem revelou à polícia que armou o artefato falso e se amarrou a ele sozinho.
Homem simulou bomba em carreta e causou engarramento de 40km
Além disso, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram o motorista parando para fazer xixi e arremessando uma pedra no caminhão. Essa ação foi para forjar que ele sofreu um ataque.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, por meio de nota enviada ao G1, que ""o homem foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal, após confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba".
Já Dener afirmou, também entrevista ao G1, que está passando por acompanhamento psicológico. "Estou passando no médico. Preciso verificar algumas sessões para passar com o psicólogo", acrescentou.