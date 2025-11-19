MÁS CONDIÇÕES DE HIGIENE

Com carne podre e 4 toneladas de produtos vencidos, mercados são interditados por insalubridade

Em um dos locais, a carne estava vencida há pelo menos dois anos

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 22:05

Estabelecimentos foram interditados Crédito: Divulgação/ MP-RS

Cerca de 4,6 toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas em cinco estabelecimentos de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Ao todo, cinco locais foram fiscalizados, sendo quatro mercados e um açougue, dos quais três tiveram setores interditados devido às péssimas condições de higiene. A fiscalização ocorreu na última terça-feira (18).

Foram encontrados produtos vencidos, armazenados em temperatura inadequada, sem procedência ou mal fracionados. A equipe encontrou carne vencida há pelo menos dois anos, com aparência esverdeada, mau cheiro e aspecto deteriorado. Em um dos estabelecimentos, os fiscais identificaram um esgoto dentro da câmara fria da carne, com forte odor.

Veja fotos da operação que apreendeu mais de quatro toneladas de produtos irregulares 1 de 15

Nas padarias, havia grande quantidade de materiais vencidos e produtos sem data de validade ou origem. Além de carne, pizzas e itens de panificação, também foram apreendidas unidades de álcool cuja venda é proibida em supermercados, além de sacos de carvão sem procedência e licenciamento.

O açougue foi totalmente interditado. Em um dos mercados, a padaria e o açougue foram interditados, e em outro, apenas a padaria. Todos os estabelecimentos foram notificados. Em um deles, foram encontradas 2,5 toneladas de produtos irregulares, que foram descartados.

Boa parte da carne apreendida foi destinada ao zoológico de Cachoeira do Sul. No entanto, alguns produtos não estavam em condições de aproveitamento para alimentação animal devido ao estágio de apodrecimento.