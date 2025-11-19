Acesse sua conta
Começar academia um mês antes do verão dá resultado?

Especialistas apontam que é possível obter pequenos ganhos já no primeiro mês de treinos

  • Maysa Polcri

  • Monique Lobo

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:00

Exercícios na academia Crédito: Reprodução | Freepik

Com os dias de verão se aproximando, as academias começam a receber novos frequentadores em busca de um shape sarado ou da perda de peso. Seja para ficar bem na roupa de praia ou para dar um gás na autoestima, a dúvida é comum: dá para obter resultados começando a treinar em cima da hora? Faltando cerca de um mês para o início oficial da estação mais praieira do ano, especialistas afirmam que é possível notar mudanças, mas ressaltam que transformações maiores exigem mais tempo de dedicação.

Para além do shape musculoso ou da perda significativa de peso, o educador físico Bruno Neves defende que entrar na academia, a qualquer tempo, pode ser o elemento que faltava para dar aquele gás na autoestima. “É tempo suficiente para melhorar bastante a aparência, postura, tônus muscular e autoestima, se o treino e a alimentação forem bem direcionados”, pondera.

O personal trainer e educador físico Lucas Bressy vai além e acrescenta à lista os ganhos como melhora na disposição física, maior tolerância ao exercício e melhora do humor de modo geral. “As medidas corporais em um mês sofrem uma pequena mudança; grandes mudanças acontecem a médio prazo, com cerca de três meses. Mas, em termos de disposição e resistência, há sim um aumento significativo. Em cerca de três meses, os resultados de exames também apresentam boa melhora: glicose e colesterol costumam baixar nesse período”, explica.

Ainda que os primeiros resultados sejam mais tímidos, atividades como treinamento com cargas associado ao aeróbico, de preferência em intensidade média a alta, conforme sugere o educador físico, podem contribuir bastante para a melhora do físico. “Musculação associada ao aeróbico é o melhor dos mundos. Mas, quanto ao emagrecimento, é multifatorial. Não podemos associá-lo apenas ao exercício físico. Depende também da dieta, do sono e da condição hormonal”, acrescenta Lucas.

A recomendação é compartilhada por Bruno, que reforça a importância da supervisão de profissionais capacitados, como personal trainer e nutricionista. “É importante estabelecer uma boa rotina de sono e evitar excessos, tanto no volume e intensidade dos treinos quanto em dietas restritivas ou no uso indevido de substâncias que prometem acelerar o processo de mudança corporal”, alerta.

O auxílio de especialistas pode ser um divisor de águas quando o assunto é cuidado com o corpo, já que treinos incorretos ou excessivos podem resultar em lesões de diferentes níveis de gravidade. “Acontece muito porque as pessoas não respeitam o momento, o processo, e querem fazer tudo com muita rapidez. Então acabam se machucando. O que era para ser algo saudável se torna o contrário e pode gerar uma patologia, uma lesão”, reforça Lucas.

