ALERTA

Medicamentos são recolhidos de farmácias após erro na troca de embalagens

Anvisa determinou recolhimento de diversos lotes

Esther Morais

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:41

Farmácia ilustrativa Crédito: Divulgação

Medicamentos estão sendo recolhidos de farmácias após a identificação de erro na troca de embalagens, conforme determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A medida atinge lotes específicos e inclui a suspensão da comercialização, distribuição e uso dos produtos.

Um dos casos envolve o Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg, indicado para o tratamento de problemas gastrointestinais. O lote OA3169, fabricado pela MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda., deve ser recolhido após a empresa identificar que a embalagem do medicamento foi trocada pela de Hidroclorotiazida 25 mg, usada no tratamento da pressão alta. Segundo a Anvisa, o recolhimento foi comunicado de forma voluntária pela fabricante.

Outro medicamento atingido é o antialérgico Alektos 20 mg, da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.. O lote 569889 também deve ser recolhido depois que foi constatada a troca da embalagem pelo medicamento Nesina. Assim como no caso anterior, a própria empresa comunicou a irregularidade à Agência.

Além dos erros de embalagem, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de lotes falsificados de medicamentos. Estão nessa situação os lotes NIS7G01, NJS7J00 e PJS0B00 do Imbruvica, indicado para o tratamento de cânceres no sangue. A fabricante Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. informou que não produziu esses lotes e que o registro do medicamento em cápsulas foi cancelado.

Também foi determinada a apreensão do lote D838878 do medicamento Mounjaro, após a Eli Lilly do Brasil Ltda. comunicar que o produto não foi fabricado pela empresa. Já o Voranigo, utilizado no tratamento de tumores cerebrais, teve o lote FM13L62 proibido depois que a Laboratórios Servier do Brasil declarou desconhecer a origem do produto.