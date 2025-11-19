ALIMENTAÇÃO

Saiba quais são os 10 alimentos mais ricos em proteína

Para alcançar a quantidade ideal do nutriente é preciso manter uma dieta balanceada

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 05:30

Proteínas Crédito: Shutterstock

A proteína é um dos nutrientes mais procurados por quem começa a treinar pensando em alcançar um shape sarado. A indicação diária da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, para quem tem como objetivo o aumento de massa muscular, é o consumo de 1,6 a 1,7 grama de proteína por quilo de peso corporal. Para alcançar essa quantidade, é possível manter uma dieta balanceada, sem cometer exageros no consumo do nutriente nem tornar deficitária a ingestão de outros. E engana-se quem pensa que apenas as carnes brancas e vermelhas são ricas em proteína: uma série de alimentos também possuem o nutriente ou podem ser potencializados quando consumidos em conjunto. Confira:

Outros alimentos ricos em proteínas são: ovo, que possui de 10 a 12 g de proteína a cada 100 g (cerca de duas unidades); grão-de-bico, com 7,5 g de proteína a cada 100 g; feijão carioca cozido, com 4,8 g de proteína a cada 100 g; e goiaba, que contém aproximadamente 2,8 g a cada 100 g.

Equilíbrio é a chave

Embora muitos alimentos sejam conhecidos por apresentar grandes quantidades de proteína, para que o nutriente desempenhe seu papel de forma adequada no organismo, o nutricionista clínico e esportivo Hugo Oliveira recomenda não superestimar a proteína e equilibrar o consumo entre diferentes fontes, sejam vegetais, carnes brancas ou vermelhas, já que cada uma possui especificidades e outros macronutrientes que contribuem para a saúde geral.

“Nessa situação, você tem acesso a uma variedade maior de nutrientes que conferem benefícios como prevenção de doenças, uma potente ação antienvelhecimento, compostos bioativos, antioxidantes, gordura boa, proteção cardiovascular e proteção ao cérebro”, detalha o profissional.

Entre os alimentos que oferecem proteína em grande quantidade, ele destaca os peixes, especialmente aqueles ricos em ômega-3, que devem ganhar posição de destaque na dieta por seu potencial anti-inflamatório e cardioprotetor. A recomendação é consumir ao menos duas vezes por semana peixes como atum, sardinha, cavala, arenque e salmão.