Veja quem são os cinco familiares mortos por filho de pastor em chacina

Vídeo mostra suspeito sendo preso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 13:23

Suspeito foi preso após crime
Suspeito foi preso após crime Crédito: TV Alterosa

A Polícia Militar divulgou um vídeo que mostra o momento da prisão do homem de 42 anos que confessou o assassinato de cinco pessoas da própria família em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O crime ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (7). Nas imagens, registradas durante a abordagem no Bairro Santa Terezinha, o suspeito admite o ataque ao ser questionado pelos policiais. “Sim, fui eu”, afirmou.

De acordo com a PM, a corporação foi acionada por volta das 7h40, após um irmão do autor confesso encontrar os familiares mortos dentro da casa onde viviam, no Bairro Santa Cecília. O homem, que mora no mesmo terreno, relatou que sairia para o trabalho quando se deparou com os corpos. Ele não foi atacado.

Ainda segundo o relato à polícia, esse irmão apontou o suspeito como responsável pelas mortes e mencionou que ele possui transtornos psiquiátricos. Com base nas informações, os militares se deslocaram até o endereço do homem indicado, onde realizaram a abordagem que resultou na confissão.

Entre as vítimas estão o pai do autor, João Batista Fernandes Souza, de 74 anos, e a madrasta, Neide Fernandes de Faria Souza, de 63. O casal tinha atuação religiosa reconhecida na cidade. João Batista foi pastor da Igreja do Nazareno Unidos em Cristo, no Bairro Santa Cecília, local onde o crime aconteceu, e Neide também exercia funções pastorais.

Duas irmãs do suspeito também foram assassinadas: Mônica dos Santos Souza, de 47 anos, e Rachel dos Santos Souza, de 44. Além delas, um menino de apenas 5 anos, Gabriel Souza Costa, filho de Rachel e sobrinho do agressor, foi morto.

Família foi morta em chacina

Vítimas de chacina familiar por Reproduçaõ
Pastor foi morto pelo próprio filho por Reprodução
Suspeito foi preso após crime por TV Alterosa
1 de 3
Vítimas de chacina familiar por Reproduçaõ

Segundo o Estado de Minas, o tenente-coronel Flávio Tafúri informou que, em um primeiro momento, o homem alegou que os homicídios teriam sido motivados por uma dívida. Posteriormente, porém, ele mudou a versão e passou a citar “atritos familiares” como justificativa. O oficial ressaltou que a Polícia Militar ainda não teve acesso a qualquer laudo que comprove a suposta condição de saúde mencionada.

Imagens de câmeras de segurança de um imóvel próximo ajudam a reconstituir a dinâmica do crime. Os registros mostram o momento em que o homem aborda uma das irmãs quando ela saía para trabalhar. Ao vê-la no portão, ele se aproxima e inicia as agressões. Em seguida, entra na residência, onde as demais vítimas foram mortas.

Diante da repercussão do caso, o Conselho de Pastores de Juiz de Fora (ConpasJF) divulgou uma nota de pesar. Atualmente, a igreja onde João Batista e Neide atuavam é liderada justamente pelo filho que encontrou os corpos.

“Estou aqui para manifestar solidariedade à família do pastor João e da pastora Neide. É uma tragédia também para toda a comunidade cristã de Juiz de Fora. Que Deus possa trazer consolo depois dessa tragédia que aconteceu no nosso meio”, declarou o pastor e presidente do ConpasJF, Célio Neto, em vídeo publicado nas redes sociais.

