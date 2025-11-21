É DO BRASIL!

Nicolas Prattes se torna primeiro ator brasileiro a vencer prêmio internacional pela novela ‘Mania de Você’: ‘Ninguém faz como a gente faz’

Ator conquistou prêmio de ‘Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica’ por sua performance como Rudá em ‘Mania de Você’

Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:58

Sabrina esteve ao lado do esposo em premiação no México Crédito: Reprodução | Instagram

Pode-se dizer que a telenovela é o carro-chefe da produção audiovisual brasileira. São décadas de histórias, cenários e enredos que envolvem milhões de pessoas, e fazem da nação brasileira boa e referência no que faz.

Um feito marcou não só a vida de Nicolas Prattes, mas a história da teledramaturgia. O ator recebeu o prêmio de ‘Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica’ por sua performance como Rudá, um dos protagonista da novela das nove ‘Mania de Você’ (2024), que apesar de não ter agradado o público de forma unânime, mostrou a magnitude de muitos profissionais da atuação. A novela foi escrita pelo autor João Emanuel Carneiro para a TV Globo.

O ator foi condecorado no Prêmio Produ 2025, em Cancún, no México. A premiação é considerada como o Oscar da TV Latina, que reconhece as produções audiovisuais de maior destaque na América Latina e na Espanha, valorizando a excelência do audiovisual ibero-americano.

No Instagram, o ator que posou ao lado da esposa, a apresentadora Sabrina Sato, não conteve a emoção ao escrever sobre o momento. “O primeiro ator brasileiro da história a vencer um prêmio internacional por uma telenovela. Mas, antes de tudo, um garoto que sonhava em viver de arte e que ouviu, tantas vezes, que esse sonho era grande demais”, iniciou.

Confira texto na íntegra:

“Fazer novela no Brasil é mais do que atuar. É honrar uma tradição. A novela é sagrada.

Ninguém faz como a gente faz. É pra ver a novela que a família senta junto.

É um assunto em comum. É o entretenimento na banca de espetinho ao lado do ponto de ônibus”, continuou o ator, que também fez um texto especial para a esposa.

