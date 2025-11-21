Nicolas Prattes se torna primeiro ator brasileiro a vencer prêmio internacional pela novela ‘Mania de Você’: ‘Ninguém faz como a gente faz’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:58
Pode-se dizer que a telenovela é o carro-chefe da produção audiovisual brasileira. São décadas de histórias, cenários e enredos que envolvem milhões de pessoas, e fazem da nação brasileira boa e referência no que faz.
Um feito marcou não só a vida de Nicolas Prattes, mas a história da teledramaturgia. O ator recebeu o prêmio de ‘Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica’ por sua performance como Rudá, um dos protagonista da novela das nove ‘Mania de Você’ (2024), que apesar de não ter agradado o público de forma unânime, mostrou a magnitude de muitos profissionais da atuação. A novela foi escrita pelo autor João Emanuel Carneiro para a TV Globo.
Nicolas Prattes
O ator foi condecorado no Prêmio Produ 2025, em Cancún, no México. A premiação é considerada como o Oscar da TV Latina, que reconhece as produções audiovisuais de maior destaque na América Latina e na Espanha, valorizando a excelência do audiovisual ibero-americano.
No Instagram, o ator que posou ao lado da esposa, a apresentadora Sabrina Sato, não conteve a emoção ao escrever sobre o momento. "O primeiro ator brasileiro da história a vencer um prêmio internacional por uma telenovela. Mas, antes de tudo, um garoto que sonhava em viver de arte e que ouviu, tantas vezes, que esse sonho era grande demais", iniciou.
Confira texto na íntegra:
“O primeiro ator brasileiro da história a vencer um prêmio internacional por uma telenovela.
Mas, antes de tudo, um garoto que sonhava em viver de arte e que ouviu, tantas vezes, que esse sonho era grande demais.
Fazer novela no Brasil é mais do que atuar.
É honrar uma tradição.
A novela é sagrada.
Ninguém faz como a gente faz.
É pra ver a novela que a família senta junto.
É o assunto em comum.
É o entretenimento na banca de espetinho ao lado do ponto de ônibus.
É a companhia no leito de um hospital.
Pra nós, que fazemos,
É chorar de verdade, rir de verdade, amar de verdade, pra que cada pessoa do outro lado da tela sinta também.
Pra mim, ser o primeiro em algo tão grande pra nós, e lembrar do motivo de ter começado a contar histórias, com muita clareza.
É ser reconhecido pela nossa essência.
Mania de Você foi isso pra mim: um mergulho profundo na alma, um encontro com meus medos, um convite à coragem.
E hoje, aqui em Cancún, segurando esse prêmio, percebo que ele não é só meu.
É todo nosso.
Obrigado @tvglobo por me trazer até aqui, por ser a minha casa e por me dar os maiores presentes da minha carreira.
Tá na mão!
É do Brasil que emociona o mundo.
É de cada artista, cada técnico, cada olhar que acreditou.
A arte muda vidas.
A minha mudou. ❤️???”.