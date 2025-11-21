Acesse sua conta
Nicolas Prattes se torna primeiro ator brasileiro a vencer prêmio internacional pela novela ‘Mania de Você’: ‘Ninguém faz como a gente faz’

Ator conquistou prêmio de ‘Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica’ por sua performance como Rudá em ‘Mania de Você’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:58

Sabrina esteve ao lado do esposo em premiação no México
Sabrina esteve ao lado do esposo em premiação no México Crédito: Reprodução | Instagram

Pode-se dizer que a telenovela é o carro-chefe da produção audiovisual brasileira. São décadas de histórias, cenários e enredos que envolvem milhões de pessoas, e fazem da nação brasileira boa e referência no que faz.

Um feito marcou não só a vida de Nicolas Prattes, mas a história da teledramaturgia. O ator recebeu o prêmio de ‘Melhor Ator Protagonista de Telenovela Romântica’ por sua performance como Rudá, um dos protagonista da novela das nove ‘Mania de Você’ (2024), que apesar de não ter agradado o público de forma unânime, mostrou a magnitude de muitos profissionais da atuação. A novela foi escrita pelo autor João Emanuel Carneiro para a TV Globo.

O ator foi condecorado no Prêmio Produ 2025, em Cancún, no México. A premiação é considerada como o Oscar da TV Latina, que reconhece as produções audiovisuais de maior destaque na América Latina e na Espanha, valorizando a excelência do audiovisual ibero-americano.

No Instagram, o ator que posou ao lado da esposa, a apresentadora Sabrina Sato, não conteve a emoção ao escrever sobre o momento. “O primeiro ator brasileiro da história a vencer um prêmio internacional por uma telenovela. Mas, antes de tudo, um garoto que sonhava em viver de arte e que ouviu, tantas vezes, que esse sonho era grande demais”, iniciou.

Confira texto na íntegra:

“Fazer novela no Brasil é mais do que atuar. É honrar uma tradição. A novela é sagrada.

Ninguém faz como a gente faz. É pra ver a novela que a família senta junto.

É um assunto em comum. É o entretenimento na banca de espetinho ao lado do ponto de ônibus”, continuou o ator, que também fez um texto especial para a esposa.

“O primeiro ator brasileiro da história a vencer um prêmio internacional por uma telenovela.

Mas, antes de tudo, um garoto que sonhava em viver de arte e que ouviu, tantas vezes, que esse sonho era grande demais.

Fazer novela no Brasil é mais do que atuar.

É honrar uma tradição.

A novela é sagrada.

Ninguém faz como a gente faz.

É pra ver a novela que a família senta junto.

É o assunto em comum.

É o entretenimento na banca de espetinho ao lado do ponto de ônibus.

É a companhia no leito de um hospital.

Pra nós, que fazemos,

É chorar de verdade, rir de verdade, amar de verdade, pra que cada pessoa do outro lado da tela sinta também.

Pra mim, ser o primeiro em algo tão grande pra nós, e lembrar do motivo de ter começado a contar histórias, com muita clareza.

É ser reconhecido pela nossa essência.

Mania de Você foi isso pra mim: um mergulho profundo na alma, um encontro com meus medos, um convite à coragem.

E hoje, aqui em Cancún, segurando esse prêmio, percebo que ele não é só meu.

É todo nosso.

Obrigado @tvglobo por me trazer até aqui, por ser a minha casa e por me dar os maiores presentes da minha carreira.

Tá na mão!

É do Brasil que emociona o mundo.

É de cada artista, cada técnico, cada olhar que acreditou.

A arte muda vidas.

A minha mudou. ❤️???”.

