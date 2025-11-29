ASTROLOGIA

Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

O afastamento de Mercúrio traz clareza e abre espaço para revelações profundas sobre relações, escolhas e caminhos pessoais

O sábado (29) chega com uma energia diferente e você provavelmente já sentiu isso logo cedo. Com Mercúrio se afastando da Terra, o astral abre espaço para enxergar o que antes estava escondido. E é o Anjo da Revelação quem toma a linha de frente hoje, guiando todos os signos para momentos de clareza, decisões e até alguns insights que mudam rumos.

Não é um dia para ignorar sinais. Aquilo que você vinha empurrando, adiando ou fingindo não ver… agora pede sua atenção. E, por incrível que pareça, resolver essas questões será mais simples do que parecia.

Veja como seu signo se movimenta sob essa luz:

Áries: Você percebe que não dá mais para carregar tudo sozinho. A revelação chega em forma de apoio inesperado.

Touro: Uma conversa traz um entendimento que faltava. Não é confronto, é liberação.

Gêmeos: Velhos assuntos reaparecem para fechar ciclos. Nada de medo: é amadurecimento.

Câncer: Parcerias ficam mais claras. Você entende quem soma e quem só ocupa espaço.

Leão: A ação é sua melhor aliada. Decisões rápidas trarão respostas importantes.

Virgem: Formalize tudo. Promessas vagas se dissipam no ar; documentos fortalecem caminhos.

Libra: A dúvida diminui e você retoma o controle emocional. O medo encolhe.

Escorpião: Resistências caem. Seu poder de convencer começa a abrir portas.

Sagitário: Perspectivas diferentes se unem e criam soluções brilhantes.

Capricórnio: Continue. O universo vê seu esforço e recompensas se aproximam.

Aquário: Suas metas ficam nítidas ou deixam de fazer sentido. Ajuste a rota.

Peixes: A liberdade que você deseja começa dentro da sua própria mente.