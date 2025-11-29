Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

O afastamento de Mercúrio traz clareza e abre espaço para revelações profundas sobre relações, escolhas e caminhos pessoais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:45

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

O sábado (29) chega com uma energia diferente e você provavelmente já sentiu isso logo cedo. Com Mercúrio se afastando da Terra, o astral abre espaço para enxergar o que antes estava escondido. E é o Anjo da Revelação quem toma a linha de frente hoje, guiando todos os signos para momentos de clareza, decisões e até alguns insights que mudam rumos.

Não é um dia para ignorar sinais. Aquilo que você vinha empurrando, adiando ou fingindo não ver… agora pede sua atenção. E, por incrível que pareça, resolver essas questões será mais simples do que parecia.

Leia mais

Imagem - Anjo da fortuna traz dinheiro, sucesso profissional e revelações para 6 signos neste sábado (29 de novembro)

Anjo da fortuna traz dinheiro, sucesso profissional e revelações para 6 signos neste sábado (29 de novembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): como atrair o melhor do seu sábado

Cor e número da sorte de hoje (29 de novembro): como atrair o melhor do seu sábado

Imagem - Touro, Gêmeos, Escorpião e Capricórnio recebem bênçãos muito esperadas do universo neste sábado (29 de novembro)

Touro, Gêmeos, Escorpião e Capricórnio recebem bênçãos muito esperadas do universo neste sábado (29 de novembro)

  • Veja como seu signo se movimenta sob essa luz:

  • Áries: Você percebe que não dá mais para carregar tudo sozinho. A revelação chega em forma de apoio inesperado.

  • Touro: Uma conversa traz um entendimento que faltava. Não é confronto, é liberação.

  • Gêmeos: Velhos assuntos reaparecem para fechar ciclos. Nada de medo: é amadurecimento.

  • Câncer: Parcerias ficam mais claras. Você entende quem soma e quem só ocupa espaço.

  • Leão: A ação é sua melhor aliada. Decisões rápidas trarão respostas importantes.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Leia mais

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Antes da morte, mãe de Mel Maia e a atriz viviam afastadas há um ano; entenda o motivo

Antes da morte, mãe de Mel Maia e a atriz viviam afastadas há um ano; entenda o motivo

Imagem - Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

  • Virgem: Formalize tudo. Promessas vagas se dissipam no ar; documentos fortalecem caminhos.

  • Libra: A dúvida diminui e você retoma o controle emocional. O medo encolhe.

  • Escorpião: Resistências caem. Seu poder de convencer começa a abrir portas.

  • Sagitário: Perspectivas diferentes se unem e criam soluções brilhantes.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Leia mais

Imagem - 'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

'Quem é essa aí, papai?': meme de Ivete Sangalo volta a viralizar após anúncio de separação

Imagem - Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Mãe de Mel Maia é encontrada morta aos 53 anos no Rio; família pede privacidade

Imagem - 'Já fui bissexual': fala de Luiza Possi ressurge após nova polêmica envolvendo Maria Gadú

'Já fui bissexual': fala de Luiza Possi ressurge após nova polêmica envolvendo Maria Gadú

  • Capricórnio: Continue. O universo vê seu esforço e recompensas se aproximam.

  • Aquário: Suas metas ficam nítidas ou deixam de fazer sentido. Ajuste a rota.

  • Peixes: A liberdade que você deseja começa dentro da sua própria mente.

Hoje, o Anjo da Revelação te cutuca, te mostra e te guia. Preste atenção.

Leia mais

Imagem - Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Imagem - Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Verão e festas: como preparar o corpo para o ritmo do fim de ano

Imagem - Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O dia de hoje (29 de novembro) promete leveza, intuição aguçada e finais que trazem paz para os 12 signos

4 signos atraem dinheiro e sorte inesperada até o fim do Mercúrio retrógrado (29 de novembro)

4 signos vão brilhar e se dar bem até o fim do Mercúrio retrógrado no dia 29 de novembro

Anjo da Guarda deste sábado (29 de novembro) alerta 5 signos: pare de esperar as coisas caírem do céu, é hora de agir

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Anjo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)

3 signos entram em uma fase de prosperidade a partir deste sábado (29 de novembro)
Imagem - Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

Por que acordamos enjoado e o que esse desconforto matinal revela sobre a saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)
01

Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas
02

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Imagem - Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)
03

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Imagem - Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras
04

Líder de ataques a farmácias é preso em motel no Costa Azul após série de roubos de canetas emagrecedoras