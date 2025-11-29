Anjo da Revelação ilumina este sábado: verdades escondidas vêm à tona para todos os signos (29 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 10:45
O sábado (29) chega com uma energia diferente e você provavelmente já sentiu isso logo cedo. Com Mercúrio se afastando da Terra, o astral abre espaço para enxergar o que antes estava escondido. E é o Anjo da Revelação quem toma a linha de frente hoje, guiando todos os signos para momentos de clareza, decisões e até alguns insights que mudam rumos.
Não é um dia para ignorar sinais. Aquilo que você vinha empurrando, adiando ou fingindo não ver… agora pede sua atenção. E, por incrível que pareça, resolver essas questões será mais simples do que parecia.
Hoje, o Anjo da Revelação te cutuca, te mostra e te guia. Preste atenção.