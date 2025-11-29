Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O dia de hoje (29 de novembro) promete leveza, intuição aguçada e finais que trazem paz para os 12 signos

A energia do dia favorece movimentos gentis, percepções profundas e novos começos silenciosos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 03:00

Signos e mudanças positivas
Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Hoje, dia 29 de novembro, a energia se espalha de maneira suave, pedindo que cada signo confie no próprio ritmo. Mudanças internas ganham clareza, ciclos se encerram com leveza e novas percepções surgem sem esforço. Relações, escolhas e emoções pedem atenção tranquila, oferecendo oportunidades de crescimento silencioso. A seguir, veja como o dia neste sábado se revela para cada signo. A previsão é do site "Times of India".

Áries: Suas necessidades mudam e isso faz parte do seu crescimento. Em vez de ignorar o que está se transformando por dentro, acolha. Não é dia de justificar escolhas, é dia de honrá-las. O que você sente aponta caminhos mais leves. Dica cósmica: permita-se desejar coisas novas sem culpa.

Touro: O que você espera pode ser apenas o começo. A vida pode surpreender com algo maior do que o planejado. Hoje, abra espaço para possibilidades que você ainda não imaginou. Fixar expectativas pode limitar o resultado. Dica cósmica: confie no que está sendo preparado além do seu controle.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Gêmeos: Sua presença pode trazer calma a alguém importante, sem que você precise dizer muito. Às vezes, ouvir ou simplesmente estar ali já é suficiente. Pequenos gestos terão impacto profundo. Dica cósmica: pratique a atenção silenciosa, ela cura.

Câncer: A reflexão de hoje pode revelar uma direção nova. Uma percepção sutil pode desencadear clareza, então não acelere decisões. A intuição se forma no silêncio. Dica cósmica: respire antes de agir; a resposta chega naturalmente.

Leão: Um ciclo antigo pode se encerrar de forma suave. Você pode sentir uma leveza repentina, mesmo sem grandes acontecimentos. Aceite o fechamento sem insistir em manter o que já cumpriu seu papel. Dica cósmica: permita que o fim seja gentil.

Virgem: Hoje, você recebe mais quando força menos. Dar um passo atrás não é desistir, é sabedoria. A vida flui melhor quando você solta o controle. Dica cósmica: abra espaço para que o que é seu venha até você.

Libra: Algo que você faz há tempos pode finalmente ser reconhecido. Um gesto de apreciação chega e toca você de forma sincera. Não diminua o que recebe. Dica cósmica: aceite o carinho sem se encolher.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Escorpião: Um detalhe pequeno pode marcar seu dia. Uma expressão, uma frase, um silêncio, tudo pode carregar significado. Sua sensibilidade percebe nuances que passam despercebidas para outros. Dica cósmica: valorize o que muda você por dentro.

Sagitário: A energia muda de esforço para fluidez. Tarefas pesadas parecem mais leves quando você relaxa. Hoje, a vida responde melhor ao seu ritmo natural. Dica cósmica: deixe a leveza conduzir seus próximos passos.

Capricórnio: Um novo olhar surge sobre algo do passado, trazendo paz. Você entende algo com mais maturidade e gentileza. Não se cobre pelo que já passou. Dica cósmica: trate seu “eu antigo” com compaixão.

Aquário: O dia oferece um reinício silencioso. Uma calma inesperada pode surgir ao acordar. Não precisa reinventar tudo, apenas comece com leveza. Dica cósmica: escolha de novo, mas sem pressa.

Peixes: O não dito fala mais alto hoje. Você percebe intenções e sentimentos nas entrelinhas. Confie nessa sensibilidade, mas sem assumir o que não foi mostrado. Dica cósmica: escute com o coração, não com o medo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (29 de novembro) alerta 5 signos: pare de esperar as coisas caírem do céu, é hora de agir

Anjo da Guarda deste sábado (29 de novembro) alerta 5 signos: pare de esperar as coisas caírem do céu, é hora de agir
Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

Carta do Baralho Cigano deste sábado (29 de novembro) é O Coração: emoções à flor da pele e abertura para o amor em todas as suas formas

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas
01

Saiba quantas flexões fazer para ganhar massa muscular sem precisar de aparelhos, segundo especialistas

Imagem - Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre
02

Antes do anúncio de separação, Ivete Sangalo já havia desabafado sobre diferença de idade com Daniel Cady; relembre

Imagem - Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)
03

Resultado da Lotofácil 3549, desta sexta-feira (28)

Imagem - Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista
04

Ivete Sangalo e Daniel terminaram há seis meses, diz jornalista