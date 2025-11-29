ASTROLOGIA

O dia de hoje (29 de novembro) promete leveza, intuição aguçada e finais que trazem paz para os 12 signos

A energia do dia favorece movimentos gentis, percepções profundas e novos começos silenciosos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 03:00

Signos e mudanças positivas Crédito: Shuttertock

Hoje, dia 29 de novembro, a energia se espalha de maneira suave, pedindo que cada signo confie no próprio ritmo. Mudanças internas ganham clareza, ciclos se encerram com leveza e novas percepções surgem sem esforço. Relações, escolhas e emoções pedem atenção tranquila, oferecendo oportunidades de crescimento silencioso. A seguir, veja como o dia neste sábado se revela para cada signo. A previsão é do site "Times of India".

Áries: Suas necessidades mudam e isso faz parte do seu crescimento. Em vez de ignorar o que está se transformando por dentro, acolha. Não é dia de justificar escolhas, é dia de honrá-las. O que você sente aponta caminhos mais leves. Dica cósmica: permita-se desejar coisas novas sem culpa.

Touro: O que você espera pode ser apenas o começo. A vida pode surpreender com algo maior do que o planejado. Hoje, abra espaço para possibilidades que você ainda não imaginou. Fixar expectativas pode limitar o resultado. Dica cósmica: confie no que está sendo preparado além do seu controle.

Gêmeos: Sua presença pode trazer calma a alguém importante, sem que você precise dizer muito. Às vezes, ouvir ou simplesmente estar ali já é suficiente. Pequenos gestos terão impacto profundo. Dica cósmica: pratique a atenção silenciosa, ela cura.

Câncer: A reflexão de hoje pode revelar uma direção nova. Uma percepção sutil pode desencadear clareza, então não acelere decisões. A intuição se forma no silêncio. Dica cósmica: respire antes de agir; a resposta chega naturalmente.

Leão: Um ciclo antigo pode se encerrar de forma suave. Você pode sentir uma leveza repentina, mesmo sem grandes acontecimentos. Aceite o fechamento sem insistir em manter o que já cumpriu seu papel. Dica cósmica: permita que o fim seja gentil.

Virgem: Hoje, você recebe mais quando força menos. Dar um passo atrás não é desistir, é sabedoria. A vida flui melhor quando você solta o controle. Dica cósmica: abra espaço para que o que é seu venha até você.

Libra: Algo que você faz há tempos pode finalmente ser reconhecido. Um gesto de apreciação chega e toca você de forma sincera. Não diminua o que recebe. Dica cósmica: aceite o carinho sem se encolher.

Escorpião: Um detalhe pequeno pode marcar seu dia. Uma expressão, uma frase, um silêncio, tudo pode carregar significado. Sua sensibilidade percebe nuances que passam despercebidas para outros. Dica cósmica: valorize o que muda você por dentro.

Sagitário: A energia muda de esforço para fluidez. Tarefas pesadas parecem mais leves quando você relaxa. Hoje, a vida responde melhor ao seu ritmo natural. Dica cósmica: deixe a leveza conduzir seus próximos passos.

Capricórnio: Um novo olhar surge sobre algo do passado, trazendo paz. Você entende algo com mais maturidade e gentileza. Não se cobre pelo que já passou. Dica cósmica: trate seu “eu antigo” com compaixão.

Aquário: O dia oferece um reinício silencioso. Uma calma inesperada pode surgir ao acordar. Não precisa reinventar tudo, apenas comece com leveza. Dica cósmica: escolha de novo, mas sem pressa.