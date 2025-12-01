MC Poze se pronuncia sobre suposto interesse em Ivete Sangalo após separação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:55
MC Poze do Rodo usou as redes sociais para se pronunciar sobre suposto interesse em Ivete Sangalo, após o MC ter seguido a cantora baiana no Instagram. Os seguidores dos artistas acreditam que MC Poze tem interesse na artista, já que ele terminou o relacionamento com Viviane Noronha.
Ivete Sangalo
Após a atitude viralizar, MC Poze decidiu se pronunciar. Ele disse que o gesto não teve nenhuma relação com a vida pessoal e não há interesse romântico envolvido.
O cantor disse que a interação tem apenas relação profissional. “Máximo respeito, dona Ivete. É o mundo artístico, irmão, é o mundo da música, a gente tem que estar conectando”, afirmou.