MC Poze se pronuncia sobre suposto interesse em Ivete Sangalo após separação

Cantor começou a seguir a cantora baiana nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:55

MC Poze começou a seguir Ivete nas redes sociais
MC Poze começou a seguir Ivete nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

MC Poze do Rodo usou as redes sociais para se pronunciar sobre suposto interesse em Ivete Sangalo, após o MC ter seguido a cantora baiana no Instagram. Os seguidores dos artistas acreditam que MC Poze tem interesse na artista, já que ele terminou o relacionamento com Viviane Noronha.

Após a atitude viralizar, MC Poze decidiu se pronunciar. Ele disse que o gesto não teve nenhuma relação com a vida pessoal e não há interesse romântico envolvido.

O cantor disse que a interação tem apenas relação profissional. “Máximo respeito, dona Ivete. É o mundo artístico, irmão, é o mundo da música, a gente tem que estar conectando”, afirmou.

Tags:

Ivete Sangalo mc Poze

