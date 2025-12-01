AFFAIR?

MC Poze se pronuncia sobre suposto interesse em Ivete Sangalo após separação

Cantor começou a seguir a cantora baiana nas redes sociais

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 15:55

MC Poze começou a seguir Ivete nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

MC Poze do Rodo usou as redes sociais para se pronunciar sobre suposto interesse em Ivete Sangalo, após o MC ter seguido a cantora baiana no Instagram. Os seguidores dos artistas acreditam que MC Poze tem interesse na artista, já que ele terminou o relacionamento com Viviane Noronha.

Após a atitude viralizar, MC Poze decidiu se pronunciar. Ele disse que o gesto não teve nenhuma relação com a vida pessoal e não há interesse romântico envolvido.