NO HOSPITAL

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora após intubação

Jovem foi encaminhada à UTI após apresentar excesso de magnésio no sangue

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:27

Isabel Veloso e o marido, Lucas Borbas Crédito: Reprodução/Instagram

Isabel Veloso, de 19 anos, foi extubada e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta sexta-feira (28). A informação foi divulgada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, nas redes sociais.

"Isabel ganhou alta da UTI. Estou sem palavras. Obrigado, Deus", comemorou o empresário. "Estou sem palavras para falar para vocês. Orei a noite inteira e, graças a Deus, ela conseguiu respirar sozinha, sem o tubo, e isso já é uma vitória", continuou.

Isabel foi internada na UTI e intubada após ser diagnosticada com hipermagnesemia, ou seja, excesso de magnésio no sangue. A informação foi divulgada por Lucas na última quinta-feira (28). Após contar a notícia, ele pediu orações para a esposa.

"A Isabel passou muito mal, muito mal. Fizeram alguns exames antes da colonoscopia e ela estava com excesso de magnésio no sangue. Depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada”, disse ele na ocasião.