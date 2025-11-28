Acesse sua conta
Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora após intubação

Jovem foi encaminhada à UTI após apresentar excesso de magnésio no sangue

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:27

Isabel Veloso, de 19 anos, foi extubada e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na manhã desta sexta-feira (28). A informação foi divulgada pelo marido da influenciadora, Lucas Borbas, nas redes sociais. 

"Isabel ganhou alta da UTI. Estou sem palavras. Obrigado, Deus", comemorou o empresário. "Estou sem palavras para falar para vocês. Orei a noite inteira e, graças a Deus, ela conseguiu respirar sozinha, sem o tubo, e isso já é uma vitória", continuou.

Isabel foi internada na UTI e intubada após ser diagnosticada com hipermagnesemia, ou seja, excesso de magnésio no sangue. A informação foi divulgada por Lucas na última quinta-feira (28). Após contar a notícia, ele pediu orações para a esposa.

"A Isabel passou muito mal, muito mal. Fizeram alguns exames antes da colonoscopia e ela estava com excesso de magnésio no sangue. Depois disso, a Isabel deu baixa, ela parou de respirar, parou de ter saturação, e foi para a UTI ser intubada”, disse ele na ocasião.

Isabel havia recebido alta do hospital no dia 10 de novembro, depois de um transplante bem sucedido de medula óssea em 24 de outubro. O procedimento faz parte do tratamento contra o linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

Tags:

Uti Hospital Isabel Veloso

