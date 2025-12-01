Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alívio chegando: 4 signos encerram um ciclo pesado e começam dezembro com leveza hoje (1 de dezembro)

A combinação de sensibilidade e foco mental traz fim de tensões acumuladas e início de uma fase emocional mais estável

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:50

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se novembro foi intenso para você, respire: dezembro começa trazendo um frescor emocional que vinha fazendo falta. A Lua em Peixes suaviza pensamentos, enquanto Mercúrio em Capricórnio organiza tudo aquilo que estava confuso demais para ser encarado.

É um dia de alívio, daquele que não chega de uma vez, mas que você percebe aos poucos, como quem lentamente volta a respirar depois de semanas tensas.

Leia mais

Imagem - Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Semana em 'Êta Mundo Melhor!' traz ameaça, revelações e pedido de casamento (1 a 6 de dezembro)

Imagem - Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

Novo ciclo astrológico: Lua em Peixes traz clareza e direção para transformar a vida dos signos (1 de dezembro)

Imagem - Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

Vai jogar na loteria? Os números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (1) prometem prosperidade

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Quatro signos: Câncer, Libra, Escorpião e Peixes sentem o impacto dessa limpeza emocional de maneira profunda. Eles começam dezembro deixando para trás pesos, mágoas, medos e inseguranças que insistiam em ficar.

  • Por que hoje marca essa virada emocional?

  • Lua em Peixes dissolve tensões internas
  • Mercúrio ajuda a reorganizar pensamentos
  • Emoções fluem com mais leveza
  • Dia perfeito para conversas difíceis que finalmente aliviam

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Aproveite o clima para iniciar o mês com novos posicionamentos, novas prioridades e, principalmente, nova forma de olhar para si.

Leia mais

Imagem - Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Imagem - K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

K-beauty: 5 tendências do skincare coreano para conhecer

Imagem - Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Dia 1º de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Hoje (1º de dezembro) marca um novo ciclo interno para muitos signos, com clareza e direção

O universo revela o dia mais sortudo da semana (entre 1 e 7 de dezembro) para cada signo

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (1º de dezembro) é O Lírios: acabou o caos, agora é tempo de paz e harmonia

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers

Vinheta de fim de ano da Globo estreia nesta segunda (1) no JN; veja spoilers
Imagem - Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal

Globo aposta em celebridades da internet e cachês altos para o BBB 26, diz portal
Imagem - Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

Fique atento: manchas escuras no pescoço podem ser alerta de perigo à saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena
01

Anjo da Guarda desta segunda (1º de dezembro) aconselha 3 signos: pare de permitir que distorçam as histórias, sua culpa te envenena

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
02

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda

Imagem - CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping
03

CAC com histórico criminal: veja quem é o dono de carro de luxo que matou vigilante em shopping

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
04

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos