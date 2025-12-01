ASTROLOGIA

Alívio chegando: 4 signos encerram um ciclo pesado e começam dezembro com leveza hoje (1 de dezembro)

A combinação de sensibilidade e foco mental traz fim de tensões acumuladas e início de uma fase emocional mais estável

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:50

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

Se novembro foi intenso para você, respire: dezembro começa trazendo um frescor emocional que vinha fazendo falta. A Lua em Peixes suaviza pensamentos, enquanto Mercúrio em Capricórnio organiza tudo aquilo que estava confuso demais para ser encarado.

É um dia de alívio, daquele que não chega de uma vez, mas que você percebe aos poucos, como quem lentamente volta a respirar depois de semanas tensas.

Quatro signos: Câncer, Libra, Escorpião e Peixes sentem o impacto dessa limpeza emocional de maneira profunda. Eles começam dezembro deixando para trás pesos, mágoas, medos e inseguranças que insistiam em ficar.

Por que hoje marca essa virada emocional?

Lua em Peixes dissolve tensões internas



Mercúrio ajuda a reorganizar pensamentos



Emoções fluem com mais leveza



Dia perfeito para conversas difíceis que finalmente aliviam

