Alívio chegando: 4 signos encerram um ciclo pesado e começam dezembro com leveza hoje (1 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 17:50
Se novembro foi intenso para você, respire: dezembro começa trazendo um frescor emocional que vinha fazendo falta. A Lua em Peixes suaviza pensamentos, enquanto Mercúrio em Capricórnio organiza tudo aquilo que estava confuso demais para ser encarado.
É um dia de alívio, daquele que não chega de uma vez, mas que você percebe aos poucos, como quem lentamente volta a respirar depois de semanas tensas.
Quatro signos: Câncer, Libra, Escorpião e Peixes sentem o impacto dessa limpeza emocional de maneira profunda. Eles começam dezembro deixando para trás pesos, mágoas, medos e inseguranças que insistiam em ficar.
Aproveite o clima para iniciar o mês com novos posicionamentos, novas prioridades e, principalmente, nova forma de olhar para si.