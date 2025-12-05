VIOLÊNCIA

Ex-ator da Globo, Mário Gomes sofre assalto em sua casa e é feito refém: 'Sete homens encapuzados'

Filho do artista, João Pallma desabafou nas redes sociais: 'Levaram tudo'

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:39

O ator Mário Gomes na novela 'Tempo de Amar', da Globo, em 2018 Crédito: Artur Meninea/TV Globo

Mário Gomes foi feito refém durante um assalto à sua casa, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (5). Segundo o ator, o triplex, que fica na Barrinha, Zona Sudoeste da cidade, foi invadida por sete homens armados. Ele estava com a família no local.

"Acabaram de assaltar a minha casa e fizeram toda a minha família de refém! Divulguem…", escreveu o artista nos Stories do Instagram. Também na rede social, um dos filhos de Mário, João Pallma, de 19 anos, falou sobre o ataque: "Invadiram a casa dos meus pais e levaram tudo. Já já mais informações".

Segundo o jornal Extra, Mário esteve na tarde desta sexta na 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar queixa. Ele falou que sete homens encapuzados invadiram sua casa e levaram todo o dinheiro que ele tinha, em torno de R$ 50 mil. "Se eu não tivesse 50 conto, talvez eu não estava aqui", disse o ator. "Eram sete homens encapuzados", contou. Segundo informações iniciais, os assaltantes vieram de uma mata localizada atrás da residência.