DENÚNCIA

Arquiteto é agredido por grupo de jovens após se vestir como drag queen no Carnaval: 'Levei um soco'

Caso ocorreu em Recife

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 07:06

Um arquiteto e artista denunciou ter sido agredido por um grupo de jovens durante o Carnaval de Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu no domingo (15), por volta das 21h, no bairro do Carmo, no Sítio Histórico da cidade.

Segundo relato da vítima, Augusto Mendonça, ele estava vestido como drag queen quando foi abordado por cerca de 15 jovens. As agressões começaram com xingamentos homofóbicos e terminaram com um soco no olho.

“Um dos caras falou: ‘Que bicha feia da p****’. Eu respondi ‘boa noite’ e continuei andando, porque sei que com esse tipo de gente não se brinca”, afirmou.

De acordo com Augusto, após as primeiras ofensas, outro integrante do grupo se aproximou e o agrediu fisicamente. “Quando ele chegou perto de mim, deu um soco forte no meu olho. Na hora, minha cabeça zumbiu. Coloquei a mão e já estava saindo sangue”, relatou.

Ferido, ele procurou ajuda de um vendedor ambulante para conseguir gelo e, em seguida, seguiu até o local onde havia estacionado o carro. Já no Recife, buscou atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passou por exames e recebeu medicação.

O caso foi registrado na Delegacia do Varadouro e é investigado pela Polícia Civil, que tenta identificar os envolvidos.