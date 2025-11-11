Touro, Câncer, Sagitário e Peixes recebem um aviso poderoso do destino hoje (11 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 11:00
Nesta terça-feira, dia 11 de novembro, quatro signos vão perceber que nada acontece por acaso. O universo se manifesta de formas sutis - um encontro inesperado, um sonho marcante, uma frase que chega na hora certa. Tudo serve como um lembrete de que há algo maior em movimento. Para esses signos, os sinais serão claros e cheios de propósito. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro
Você recebe um sinal que confirma o que o coração já sabia, Touro. Pode vir em forma de sonho, lembrança ou até uma conversa inesperada. É como se o universo dissesse: "Continue, você está no caminho certo". A sensação é de paz e confiança, como se finalmente algo se encaixasse.
Dica cósmica: preste atenção nos pequenos detalhes do seu dia - a resposta que você busca está neles.
Câncer
Você sentirá uma força silenciosa te guiando, Câncer. Um símbolo, uma lembrança ou um pressentimento vão te mostrar que tudo está se encaixando. A clareza que chega agora traz alívio e te reconecta com a própria fé.
Dica cósmica: siga sua intuição sem medo, ela é a voz mais próxima do universo falando com você.
Sagitário
Uma verdade importante se revela, Sagitário. Algo que antes parecia confuso agora faz sentido, e você entende que o tempo é o melhor aliado. O universo te mostra que as respostas sempre chegam — no momento exato.
Dica cósmica: respire fundo e confie no processo. Nem tudo precisa ser entendido de imediato.
Peixes
A inspiração bate à porta, Peixes. Uma ideia criativa ou um momento de sensibilidade intensa será o sinal que o universo te envia. Você percebe que o fluxo da vida sempre te conduz ao lugar certo - mesmo quando parece o contrário.
Dica cósmica: transforme o que sente em algo belo. A arte é a forma do universo falar através de você.
