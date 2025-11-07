Tarot desta sexta-feira (7 de novembro) indica amor, sucesso e ganhos inesperados para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 05:00
O Tarot encerra a semana com energia leve, amorosa e positiva. A sexta-feira (7) chega com arcanos que falam de celebração, boas notícias e reconhecimento, o equilíbrio entre coração e razão predomina.
Áries tem o Sol, carta de brilho e alegria. Touro vibra com o Três de Copas, celebração e amizades sinceras. Gêmeos é guiado pelo Ás de Espadas, clareza e conquistas.
Tarot
Câncer vive a energia do Dez de Copas, felicidade familiar. Leão tem o Rei de Paus, liderança e magnetismo. Virgem encontra serenidade com a Justiça, equilíbrio e mérito.
Libra recebe o Dois de Copas, destaque nos relacionamentos. Escorpião é fortalecido pela Força, coragem e domínio interior. Sagitário vibra com o Mundo, encerrando a semana com plenitude.
Capricórnio celebra o Quatro de Ouros com estabilidade e segurança. Aquário vem com o Ás de Copas, amor e harmonia. Peixes encerra com o Papa, fé e conexão espiritual.