REALITY SHOW

'A Fazenda 17': peão recebe notícia triste sobre a mãe e pode deixar o reality

Creo Kellab foi informado da piora no quadro de saúde da mãe e passou por atendimento médico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 22:22

Creo em A Fazenda 17 Crédito: Reprodução/Record

Esta quinta-feira (20) está sendo especialmente difícil para quem acompanha A Fazenda 17. Dentro da sede, o ator Creo Kellab precisou lidar com uma notícia dolorosa: sua mãe apresentou piora em um problema de saúde, e o peão foi avisado pela produção, algo raríssimo de acontecer no reality, que normalmente impede qualquer contato com o mundo externo.

A informação foi confirmada pela equipe do ator em um comunicado nas redes sociais. “Durante a tarde de hoje, Creo recebeu a notícia de que sua mãe está enfrentando um problema de saúde e, por isso, ficou algumas horas em atendimento médico”, diz a nota. A equipe ainda reforçou que a filha do peão, que também havia preocupado os fãs recentemente, está bem.

Mesmo fragilizado, Creo optou por permanecer no jogo, decisão que, segundo a esposa, foi tomada em respeito ao desejo da própria mãe. “Antes de entrar, ele conversou muito com os pais sobre essa possibilidade. Eles pediram para que ele seguisse no programa, acontecesse o que acontecesse. Ele está lá por todos nós”, escreveu ela, pedindo compreensão do público.

Do lado de fora, fãs se mobilizaram enviando mensagens de apoio ao artista, que deve comentar o ocorrido com os colegas e com os telespectadores na edição desta noite.

Enquanto Creo tenta manter o foco, a disputa pela permanência no jogo está uma montanha-russa. A enquete do CORREIO indica uma 9ª Roça completamente indefinida, uma das mais equilibradas da temporada.

Até o momento, Duda lidera a preferência para continuar, com 39,77% dos votos. Na sequência, vêm Maria (30,98%) e Wallas (29,26%). A diferença mínima entre os três coloca tensão no público, que só saberá o resultado oficial na noite desta quinta (20).

A formação da Roça também foi marcada por atritos intensos. A fazendeira da semana, Saory, escolheu Wallas Arrais sem hesitar, justificando que se cansou do “palestrinha” do peão. A escolha gerou novas discussões, especialmente porque Maria e Carol Lekker já haviam brigado com ele horas antes.