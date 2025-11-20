Acesse sua conta
Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

Evento acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:03

Saulo Fernandes
Saulo Fernandes Crédito: Divulgação

O cantor Saulo Fernandes anunciou a realização do projeto 'Saulo Som Sol' em Salvador. A festa, que é o ensaio oficial do artista para o Carnaval, acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, no Estacionamento E - Shopping da Bahia.

Seguindo o modelo implementado neste ano, os interessados em participar do do 'Saulo Som Sol' devem comprar o abadá exclusivo do ensaio. A venda de ingressos para a festa acontecerá a partir do dia 24 de novembro, através do site Bilheteria Digital.

Além da Bahia, o evento ocorre em outros estados do Brasil. O próximo, aliás, está marcado para o dia 24 de janeiro, em Belo Horizonte.

A festa, que se tornou uma tradição no calendário de eventos do verão baiano, também acontece em outros estados. No dia 24 de janeiro, por exemplo, Saulo leva a energia da Bahia para Belo Horizonte. O evento também já chegou a acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju e mais lugares.

Tags:

Carnaval Bahia Salvador Saulo Fernandes

