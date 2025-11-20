SAULO SOM SOL

Saulo Fernandes anuncia ensaio oficial de Carnaval em Salvador

Evento acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026

Millena Marques

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 13:03

Saulo Fernandes Crédito: Divulgação

O cantor Saulo Fernandes anunciou a realização do projeto 'Saulo Som Sol' em Salvador. A festa, que é o ensaio oficial do artista para o Carnaval, acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, no Estacionamento E - Shopping da Bahia.

Seguindo o modelo implementado neste ano, os interessados em participar do do 'Saulo Som Sol' devem comprar o abadá exclusivo do ensaio. A venda de ingressos para a festa acontecerá a partir do dia 24 de novembro, através do site Bilheteria Digital.

Além da Bahia, o evento ocorre em outros estados do Brasil. O próximo, aliás, está marcado para o dia 24 de janeiro, em Belo Horizonte.

Camarote Salvador anuncia show de Saulo Fernandes no Carnaval 2026 1 de 5