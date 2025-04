RIO

Traficante morto em operação foi denunciado por idosa que inspirou filme "Vitória", com Fernanda Montenegro

William 'Marmitão', um dos cinco mortos na ação policial, era alvo de gravações feitas pela idosa nos anos 2000

Um dos cinco mortos durante a operação da Polícia Civil na Ladeira dos Tabajaras, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (15), havia sido denunciado anos antes por Joana Zeferino da Paz, a idosa cuja história inspirou o filme "Vitória", estrelado por Fernanda Montenegro. William do Amaral Gomes, conhecido como "Marmitão", era apontado como um dos líderes do tráfico no local e foi morto durante a ação que visava prender os assassinos do policial civil João Pedro Marquini. >