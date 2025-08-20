Acesse sua conta
Corpos de mulheres mortas em Ilhéus não têm marcas de violência sexual, diz polícia

Novas imagens mostram três pessoas passando pelo local onde vítimas foram encontradas

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:08

Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas Crédito: Reprodução

Os corpos das três mulheres encontradas mortas em Ilhéus, no sul da Bahia, não têm marcas de violência sexual. As três vítimas saíram para passear com um cachorro na areia da praia, uma das mais famosas da região, na sexta-feira (15), antes de serem mortas a facadas.

De acordo com o delegado Hélder Carvalhal, titular do núcleo de Homicídios de Ilhéus, os peritos e médicos legistas responsáveis afirmaram que não há sinais de violência sexual nos corpos das vítimas. Os resultados definitivos dos laudos periciais do local do crime de necropsia ainda não foram entregues.

A Polícia analisa imagens que captam desde a saída das vítimas do condomínio onde moravam, até a praia onde elas foram mortas. A investigação também ouviu pessoas que foram vistas caminhando próximo às vítimas momentos antes do crime. As imagens foram divulgadas pelo CORREIO nesta quarta-feira (20), mas a PC não confirmou se as pessoas vistas são suspeitas.

Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas

Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Três pessoas passam pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia
Câmeras de segurança mostram pessoas passando pelo local onde mulheres foram encontradas mortas por Reprodução/TV Record Bahia

De acordo com o delegado Hélder Carvalhal, o local exato onde os corpos foram encontrados é um ponto cego das gravações. “Até o momento não identificamos nenhuma que registrasse aquele momento do homicídio”, disse.

Além disso, uma nova perícia foi realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) no local na terça (19) e elementos para a realização de confronto de material genético com possíveis suspeitos foram coletados.

Entenda o caso

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, e sua filha Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, foram encontradas mortas na Praia dos Milionários, no último sábado (16). As três vítimas saíram para passear com um cachorro na areia da praia, uma das mais famosas da região, na sexta-feira (15), antes de serem mortas a facadas. O cachorro de uma das mulheres foi achado com vida e amarrado a uma árvore ao lado dos corpos.

A Polícia Civil de Ilhéus informou que está analisando cerca de 40 minutos de imagens colhidas em 15 estabelecimentos comerciais e residências da região onde houve o triplo homicídio. Câmeras de segurança registraram o momento em que elas andam com o animal de estimação na areia da praia, próximo a barracas, por volta das 17h da sexta-feira (15).

Imagens mostram mulheres caminhando em praia de Ilhéus

Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução
Alexsandra, Mariana e Maria Helena foram achadas mortas por Reprodução
Mulheres foram vistas pela última vez caminhando em praia, antes de serem achadas mortas por Reprodução

"Essas imagens vão poder contribuir para a elucidação do caso. Diversas testemunhas também já foram ouvidas até o momento, e a Polícia Civil continua empenhada para resolver esse crime. Estamos fazendo oitivas de novas testemunhas que possam ajudar", disse o delegado Hélder Carvalhal.

O delegado afirmou ainda que não está descartada nenhuma linha de investigação. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que a população pode ajudar no esclarecimento do crime, denunciando sobre os suspeitos pelo Disque Denúncia através do número 181. O anonimato é garantido.

