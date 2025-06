MUDANÇA DE NOME

Mirante e trilha de Niterói serão dedicadas à memória de Juliana Marins

Local, que era um dos favoritos da jovem, receberão o nome dela

O mirante e a trilha da praia do Sossego, em Niterói, vão ganhar o nome de Juliana Marins, 26, que morreu ao cair no penhasco do vulcão Rinjani, na Indonésia, quando fazia uma trilha. A homenagem foi anunciada na última quinta-feira (26), pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). >

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a praia do Sossego era um dos locais preferidos de Juliana em Niterói, cidade em que morava. A irmã da jovem disse que ambas viveram momentos especiais ali, junto com amigas.>

A cerimônia de nomeação do Mirante da trilha será organizada nos próximos dias, de forma conjunta com a família. A cidade decretou luto oficial de três dias e se dispôs a arcar com os custos do traslado do corpo de Juliana ao Brasil. >