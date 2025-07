FEMINICÍDIO

Suspeito de atropelar e esfaquear ex-companheira no interior da Bahia é preso

Crime ocorreu no sudoeste

Publicado em 7 de julho de 2025 às 18:00

Edilaine de Jesus Silva da Luz foi morta no último sábado (5) Crédito: Reprodução

Uma mulher de 33 anos foi morta a golpes de faca no último sábado (5), no município de Planalto, no sudoeste baiano. O suspeito, ex-companheiro da vítima, foi preso nesta segunda-feira (7). O crime foi enquadrado como feminicídio. >

De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, Edilaine de Jesus Silva da Luz, foi morta com golpes de faca, após ser atropelada. Conforme apontam as investigações, o suspeito utilizou o carro da própria mãe para atingir a vítima.>

Após o atropelamento, ele desceu do carro e feriu a vítima com diversos golpes de faca. Uma segunda mulher, que estava com Edilaine, também foi atingida e encaminhada para uma unidade médica.>

Em nota nas redes sociais, a prefeitura lamentou a morte da vítima e cancelou a festa de São Pedro que ocorreria no dia do crime, por conta do abalo da população da cidade com o caso. "A dor da perda é ainda mais sentida pela comunidade local, uma vez que a família da jovem reside na região onde a festividade seria realizada", explicou.>

O homem, ex-companheiro da vítima, estava sendo procurado desde o dia do crime. De acordo com a Delegacia Territorial de Planalto, responsável pela investigação, ele se apresentou à unidade policial acompanhado por advogado. >