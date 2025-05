DIPLOMACIA

Itamaraty abre inscrições para concurso com salário de R$ 22 mil

São 50 vagas para diplomata

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2025 às 16:38

Itamaraty Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Rio Branco abriu inscrições para o concurso público na última segunda-feira (19). Com salários que podem chegar a até R$ 22 mil, o certame vai preencher 50 vagas para o cargo na classe inicial de Terceiro Secretário. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 19 de maio e 4 de junho. As provas objetivas da primeira fase serão aplicadas dia 20 de julho.>

As inscrições devem ser realizada exclusivamente pela internet, no site da banca do concurso. A taxa de inscrição está no valor de R$ 229,00. O valor pode ser pago até o dia 20 de junho. >