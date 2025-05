MAGISTÉRIO SUPERIOR

Universidade Federal abre inscrições para concurso para docentes; remuneração pode chegar a R$ 13 mil

Instituição abriu 77 vagas

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de maio de 2025 às 20:08

Reitoria da Ufam em Manaus Crédito: Divulgação/Ufam

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abriu inscrições para o concurso público na última segunda-feira (12). Com salários que podem chegar a até R$ 13,2 mil, o certame vai preencher 77 vagas de professor do ensino superior em unidades acadêmicas da capital e do interior amazonense. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 12 de maio e 13 de junho. As provas escritas serão aplicadas dia 21 de julho, em Manaus. >

A inscrição deverá ser realizada somente pela internet. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o requisito mínimo exigido para a vaga a que o candidato pretende concorrer. A isenção pode ser solicitada até o dia 25 de maio. Os valores são:>

Graduação ou Graduação com Habilitação, Especialização ou Residência: R$ 90,00

Mestrado: R$ 130,00

Doutorado: R$ 180,00 >

O "bônus" baseado na titulação do concursado pode chegar a R$ 7.107,99 a mais na remuneração. O servidor poderá receber, ainda, o Auxílio Alimentação no valor de R$1.000,00, o Auxílio Creche e Pré-Escolar no valor de R$484,90 para dependentes com idade inferior a 6 anos e o Vale Transporte conforme legislação vigente. A remuneração base varia conforme a carga horária de cada vaga, sendo:>

20 horas: R$ 3.090,43

40 horas: R$ 4.326,60

Dedicação exclusiva: R$ 6.180,86 >

O edital prevê o preenchimento de vagas para lecionar na capital amazonense são para as áreas:

Escola de Enfermagem de Manaus (EEM);

Faculdade de Artes (Faartes);

Faculdade de Ciências Agrárias (FCA);

Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF);

Faculdade de Direito (FD);

Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff);

Faculdade de Estudos Socais (FES);

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC);

Faculdade de Letras (Flet);

Faculdade de Medicina (FM);

Faculdade de Tecnologia (FT);

Instituto de Ciências Biológicas (ICB);

Instituto de Ciências Exatas (ICE);

Instituto de Computação (Icomp);

Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS). >