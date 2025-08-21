Prefeitura baiana abre mais de 150 vagas de emprego com salários de até R$ 4,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:10
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, anunciou contratação temporária de profissionais em diversas áreas, através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).
Serão ofertadas mais de 150 vagas e salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.240,00 - conforme o cargo. O processo seletivo visa a contratação imediata e a formação de cadastro reserva.
As inscrições estarão abertas de 22 de agosto a 10 de setembro de 2025, exclusivamente por meio do link disponível no edital. A seleção será realizada por análise curricular e entrevista.
O processo seletivo visa a contratação para atuação nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, incluindo a Proteção Social Básica, a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e programas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Vagas do processo seletivo em SAJ
Os contratos incluem:
O documento completo pode ser acessado no Diário Oficial do Município e no site oficial da prefeitura (clique aqui para acessar).