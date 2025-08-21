OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre mais de 150 vagas de emprego com salários de até R$ 4,2 mil

Inscrições abrem na sexta-feira (22)

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 09:10

Santo Antônio de Jesus (Saj) Crédito: Reprodução/PMSAJ

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, anunciou contratação temporária de profissionais em diversas áreas, através do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Serão ofertadas mais de 150 vagas e salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 4.240,00 - conforme o cargo. O processo seletivo visa a contratação imediata e a formação de cadastro reserva.

As inscrições estarão abertas de 22 de agosto a 10 de setembro de 2025, exclusivamente por meio do link disponível no edital. A seleção será realizada por análise curricular e entrevista.

O processo seletivo visa a contratação para atuação nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, incluindo a Proteção Social Básica, a Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e programas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).



Vagas do processo seletivo em SAJ 1 de 6

Os contratos incluem:

Remuneração fixa mensal, conforme o cargo;

Direito a férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme previsto no regime administrativo;

Experiência profissional na área pública, com atuação direta em políticas sociais;

Possibilidade de participação em programas de capacitação e formação continuada da Secretaria de Assistência Social;

Atuação em projetos e programas sociais relevantes para a comunidade, como CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, CadÚnico e Bolsa Família.