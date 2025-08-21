Simm oferece 151 vagas de emprego para esta quinta-feira (21)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:32
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 151 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (21). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de frente de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de carga e descarga
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário
Salário: R$1.750,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência
Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios
1 vaga
Repositor de mercadoria (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 2º ano à noite), sem experiência, ter fácil acesso ao bairro de Ondina e disponibilidade para carga e descarga
Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios
1 vaga
Salgadeiro ou masseiro ou auxiliar de padeiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter carteira limpa
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office
Salário: Bolsa a combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Supervisor de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso, idade entre 18 e 22 anos conforme a Lei do Aprendizado
Salário: Bolsa a combinar + transporte
2 vagas
Auxiliar de limpeza (higienização hospitalar)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em limpeza hospitalar
Salário: R$1.812,00 + benefícios
5 vagas
Operador de máquina roçadeira
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Técnico de refrigeração (linha branca)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca
Salário: Comissão + benefícios
3 vagas
Professor do ensino fundamental (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de refrigeração de ar condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Auxiliar contábil (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (estar cursando o 6º semestre), sem experiência
Salário: Bolsa R$1.082,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de lavanderia
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
10 vagas
Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos conforme a Lei do Aprendizado
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Ajudante de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite
Salário: R$1.703,44 + benefícios
3 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Costureira
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.600,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de produção em confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de bolos e tortas
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão e habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.965,10 + benefícios
1 vaga
Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office e experiência em logística
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Inspetor de alunos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.906,19 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping
Salário: R$1.581,00 + benefícios
2 vagas
Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas