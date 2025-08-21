OPORTUNIDADE

Simm oferece 151 vagas de emprego para esta quinta-feira (21)

Há cargos para nível médio

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:32

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 151 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quinta-feira (21). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência na área hospitalar

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de frente de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de carga e descarga

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso e de horário

Salário: R$1.750,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (cursando a partir do 1º semestre), sem experiência

Salário: Bolsa R$600,00 + benefícios

1 vaga

Repositor de mercadoria (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar estudando 2º ano à noite), sem experiência, ter fácil acesso ao bairro de Ondina e disponibilidade para carga e descarga

Salário: Bolsa R$750,00 + benefícios

1 vaga

Salgadeiro ou masseiro ou auxiliar de padeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de carga e descarga (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter carteira limpa

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Conferente de logística (vaga de estágio e do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (cursando a partir do 1º semestre à noite), sem experiência, ter conhecimento em pacote Office

Salário: Bolsa a combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para pegar peso

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Supervisor de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de logística (vaga de jovem aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para pegar peso, idade entre 18 e 22 anos conforme a Lei do Aprendizado

Salário: Bolsa a combinar + transporte

2 vagas

Auxiliar de limpeza (higienização hospitalar)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência em limpeza hospitalar

Salário: R$1.812,00 + benefícios

5 vagas

Operador de máquina roçadeira

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Técnico de refrigeração (linha branca)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH A ou B, possuir carro ou moto, experiência com linha branca

Salário: Comissão + benefícios

3 vagas

Professor do ensino fundamental (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de refrigeração de ar condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Auxiliar contábil (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (estar cursando o 6º semestre), sem experiência

Salário: Bolsa R$1.082,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de lavanderia

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

10 vagas

Atendente de telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos conforme a Lei do Aprendizado

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Ajudante de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para trabalhar à tarde/noite

Salário: R$1.703,44 + benefícios

3 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.600,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de produção em confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de bolos e tortas

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível experiência no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, poder de persuasão e habilidade em vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável experiência em área hospitalar

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar financeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.965,10 + benefícios

1 vaga

Assistente administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office e experiência em logística

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Ajudante de cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de manutenção (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Animador de eventos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Inspetor de alunos (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.906,19 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Steward (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: R$1.581,00 + benefícios

2 vagas

Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, conhecimento em informática

Salário: R$1.581,00 + benefícios