EMPREGO

SineBahia tem vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta segunda (7)

Oportunidades incluem funções como motorista, recepcionista e atendente de consultório médico; veja como se candidatar

O SineBahia está com diversas vagas de emprego disponíveis em Salvador nesta segunda-feira (7). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com salários que podem chegar a R$ 2.900. Há chances para mecânico, motorista, recepcionista, atendente de consultório médico, entre outras funções. >