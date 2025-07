ENEM DOS CONCURSOS

Mais de 3 mil vagas e salários de até R$ 17 mil: inscrições do CNU terminam hoje

As oportunidades estão organizadas em nove blocos temáticos

Carol Neves

Publicado em 20 de julho de 2025 às 12:03

Concurso unificado 2025 Crédito: Tânia Rêgo/ Agência Brasil

Chega ao fim neste domingo (20) o prazo para se inscrever na 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”. Os candidatos têm até as 23h59 para se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela organização do processo seletivo.>

Estão sendo oferecidas 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários iniciais que variam entre R$ 4 mil e R$ 17 mil. A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 5 de outubro e será realizada em 228 municípios de todo o Brasil. >

Diferente da edição anterior, que contou com oito editais específicos, o atual concurso foi lançado com um único edital, reunindo todas as informações sobre as vagas disponíveis, os salários, o conteúdo programático das provas, critérios de classificação e o sistema de pontuação final.>

As oportunidades estão organizadas em nove blocos temáticos, de acordo com áreas de atuação semelhantes: Seguridade Social; Cultura e Educação; Ciências, Dados e Tecnologia; Engenharias e Arquitetura; Administração; Desenvolvimento Socioeconômico; Justiça e Defesa; Intermediário – Saúde; e Intermediário – Regulação. O candidato pode se inscrever em apenas um bloco e indicar suas preferências entre os cargos ofertados dentro dele.>

A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Serão 90 questões para cargos de nível superior e 68 para os de nível intermediário. Já a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, apenas para os candidatos que passarem pela primeira etapa. O formato da redação varia conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo pretendido.>