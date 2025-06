DESPEDIDA

Jornalista fala sobre saída da Rede Bahia: 'Fim de uma era'

Apresentador revelou quais serão seus próximos planos

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2025 às 11:03

Rede Bahia Crédito: Reprodução

O jornalista e apresentador Emmerson José se manifestou nas redes sociais após um comunicado falando sobre sua saída da Rede Bahia ter sido divulgado pela própria empresa. "O fim de uma era. Valeu, ouvintes. Foram Bodas de Prata, 25 anos de Rede Bahia e 18 de Fala Bahia. O meu casamento com a Rede Bahia aconteceu em 88, quando tive a honra de inaugurar junto com uma grande equipe a Globo FM. Rapidamente passei a âncora do BATV, apresentando o telejornal até 96. Depois de uma pausa de anos no casamento, 12 em que estive na política, reatamos a relação em 2007", iniciou.>

"Vários filhos vieram nessa nova etapa. Fala Bahia na TV Salvador, na Bahia FM, na Bahia FM Sul. Obrigado, Sul do Estado, pela espetacular audiência, site do Fala Bahia e mais recentemente o programa no YouTube. O Fala Bahia fez tanto sucesso que minha voz e o programa reverberaram também uma rádio web de Vitória da Conquista. Para aquecer mais ainda o matrimônio, estive anos com uma coluna diária e de muito sucesso no Jornal Correio", seguiu ele, que gravou um vídeo em seu Instagram.>

"Coordenei e ancorei programas na rádio CBN e por algum tempo, encarei um programa semanal no site iBahia, além de criar e ser o editor chefe da central de rádio jornalismo da Rede Bahia. Ou seja, todas as notícias das rádios Bahia FM, Jovem Pan, Bahia FM Sul e G FM estiveram sob o meu comando. Mas recentemente tive a honra de participar ativamente de campanhas eleitorais em seus debates e entrevistas no G1 Bahia e iBahia", seguiu.>