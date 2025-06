AO VIVO

Tiago Leifert se emociona ao vivo ao lembrar da filha, que luta contra o câncer

Jornalista estava na transmissão da final da Champions League

Tiago Leifert, 45 anos, comoveu o público ao narrar a final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão neste sábado (31), pelo SBT. Durante a transmissão, o jornalista se solidarizou com o técnico do PSG, Luis Enrique, que perdeu a filha Xana, de 9 anos, em 2019, vítima de um tumor ósseo.>

Pai de Lua, de 4 anos, Tiago enfrentou um diagnóstico grave quando a menina tinha apenas 11 meses: retinoblastoma, um câncer raro nos olhos. Desde então, ele e a esposa, a jornalista Daiana Garbin, se dedicam à campanha 'De Olho nos Olhinhos', que alerta para a importância do diagnóstico precoce da doença.>

Após o apito final, Luis Enrique vestiu uma camisa com a imagem da filha, a mesma usada na comemoração do título europeu de 2015, quando comandava o Barcelona. A foto virou símbolo da "Xana Fundación", criada pelo treinador para apoiar crianças com doenças terminais.>