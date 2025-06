VANDALISMO

Violência marca título do PSG na Champions: dois mortos, 559 presos e 692 incêndios

Adolescente foi esfaqueado no sudoeste da França e homem morreu atropelado em Paris

Duas pessoas morreram e outras centenas foram detidas durante as comemorações pela vitória do Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, disputada no sábado (31). A celebração, que se espalhou por diversas cidades da França, terminou em episódios de violência, atropelamentos e incêndios.>