ENTENDA

Signos em alerta: dias 1, 9 e 16 de junho de 2025 exigem atenção

Todos os signos do zodíaco serão impactados

Fernanda Varela

Publicado em 1 de junho de 2025 às 08:22

Horóscopo Crédito: Reprodução

Junho começa com promessas de transformação para todos os signos. A movimentação dos planetas Saturno, Marte e Júpiter marca o mês com tensões, retomadas e recomeços, segundo astrólogos ouvidos por portais como Terra, Personare e João Bidu. O trânsito de Saturno para Áries inaugura um ciclo de maior responsabilidade pessoal, enquanto Marte em Virgem, a partir do dia 17, exige mais disciplina nas ações.>

Os dias 1º, 9 e 16 pedem atenção redobrada: aspectos tensos entre Marte, Netuno e Plutão indicam riscos de conflitos e impulsividade. Já entre os dias 6 e 22, o encontro entre Vênus e a Lua promete momentos especiais no amor. A seguir, confira as previsões para cada signo no mês de junho:>

Signos do Zodíaco 1 de 12

♈ Áries>

Saturno entra no seu signo e dá o tom: o foco agora é amadurecimento. Até o dia 6, Vênus favorece o romance. Depois disso, o mês pede cautela nas decisões e mais organização nos planos de médio prazo.>

♉ Touro>

Com Vênus no seu signo a partir do dia 6, a vida amorosa ganha estabilidade. É hora de cuidar da segurança emocional e financeira. Os últimos dias do mês trazem boas surpresas em relações afetivas.>

♊ Gêmeos>

O Sol segue em Gêmeos até o dia 20, favorecendo comunicação, estudos e iniciativas. Momento excelente para retomar projetos pessoais e fazer contatos profissionais importantes.>

♋ Câncer>

Mercúrio ingressa no seu signo no dia 8, seguido por Júpiter e o Sol. Emoções e assuntos familiares ganham protagonismo. Acolhimento e reconciliações marcam o fim do mês.>

♌ Leão>

Marte fica no seu signo até o dia 17, intensificando energia e visibilidade. Aproveite para liderar. Entre os dias 1º e 6, aspectos com Vênus aquecem a vida amorosa. Depois disso, seja cauteloso com embates.>

♍ Virgem>

A partir do dia 17, Marte entra em Virgem e ativa sua energia pessoal. Hora de agir com firmeza e encarar desafios práticos. Atenção à ansiedade e à autocobrança, especialmente nos últimos dias do mês.>

♎ Libra>

Junho começa suave, com chances de reconciliação em relações afetivas. A partir do dia 8, Mercúrio favorece contatos profissionais e organização de ideias. Período bom para investir em carreira.>

♏ Escorpião>

Vênus em Touro forma oposição ao seu signo, pedindo mais escuta e entrega nos relacionamentos. A Lua nos dias 21 e 22 fortalece vínculos. No fim do mês, Urano pode surpreender com boas novidades no amor.>

♐ Sagitário>

Até o dia 8, evite decisões impulsivas e revise contratos. A partir do dia 17, Marte ativa sua carreira e traz ânimo para projetos ambiciosos. Boas chances de progresso com ousadia e estratégia.>

♑ Capricórnio>

Parcerias e acordos ganham destaque com Júpiter em oposição ao seu signo. É hora de dividir responsabilidades e crescer com apoio mútuo. Fase favorável para firmar contratos ou fortalecer laços afetivos.>

♒ Aquário>

A oposição de Marte até o dia 17 exige controle da impulsividade. Evite conflitos desnecessários. Após essa data, a energia se equilibra e permite avanços em projetos mais estruturados.>

♓ Peixes>