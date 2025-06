TRAGÉDIA FAMILIAR

Mulher passa mal e morre durante o velório do filho

Samu ainda foi acionado, mas a idosa não resistiu

Uma tragédia familiar chocou os moradores de Rio Claro, no interior de São Paulo. A idosa Berenice Caldeira Antunes, 71 anos, participava do velório do próprio filho, Claudio Oscar Antunes, 46, quando passou mal e morreu, repentinamente, no Velório Municipal da cidade. Claudio havia falecido na última quinta-feira (29), e a cerimônia de despedida dele foi programada para ocorrer na manhã do dia seguinte. Durante o velório, momentos antes do sepultamento, Berenice passou mal e precisou de atendimento de urgência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foram acionadas, mas, a idosa não resistiu. As informações são do Correio do Interior. >