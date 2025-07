OPORTUNIDADE

Curso de gastronomia gratuito em Salvador está com inscrições abertas

Saiba como se candidatar

Maysa Polcri

Publicado em 20 de julho de 2025 às 09:38

Programa para pessoas em situação de vulnerabilidade está com inscrições abertas até 23 de julho Crédito: Divulgação

Um curso de gastronomia sustentável gratuito está com vagas abertas para pessoas de baixa renda da cidade de Salvador. Trata-se da quinta edição da Cozinha do Amanhã, promovida pelo Instituto Capim Santo, organização social que democratiza o acesso à gastronomia sustentável. Serão 200 horas de aulas, com atividades práticas e teóricas. As inscrições estão abertas até quarta-feira (23). >

A formação é apoiada pelo Instituto Terra Firme, e será ministrado na Universidade Salvador (Unifacs). O início do curso está previsto para segunda quinzena de agosto. O projeto Cozinha do Amanhã oferece formação na área de gastronomia, incluindo conceitos sustentáveis, que considera valores como o uso integral dos alimentos, valor nutricional e ingredientes locais. As aulas abordarão técnicas com carnes, peixes, ovos, massas, dentre outros conhecimentos para o dia a dia em uma cozinha profissional. >

O programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, e as inscrições podem ser feitas neste link. “Seguimos animados em levar adiante nossos projetos, com o propósito de transformar vidas por meio da gastronomia. Salvador, com toda a sua riqueza cultural e tradição culinária reconhecida internacionalmente, é o lugar ideal para isso. Queremos abrir caminhos para que os talentos locais ganhem protagonismo e escrevam suas próprias trajetórias”, diz Luccio Oliveira, presidente do Instituto Capim Santo.

>