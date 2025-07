FATALIDADE

Morre criança de 6 anos baleada na cabeça em festa infantil

Segundo testemunhas, um homem de 49 anos, principal suspeito do crime, teria entrado na festa e efetuado disparos

A criança de seis anos baleada na cabeça durante uma festa infantil, na noite desse domingo (20/7), morreu na manhã desta segunda (21/7), no Hospital da Restauração (HR), onde estava internada, em estado grave. A morte da garota foi confirmada à equipe de reportagem do Diario por familiares.>

Emilly Vitória Guimarães, de seis anos, estava em um aniversário infantil no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quando tudo aconteceu. Segundo informações de testemunhas, um homem de 49 anos, principal suspeito do crime, teria entrado na festa e efetuado disparos de arma de fogo. Emile foi atingida na cabeça.>