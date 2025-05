TRANSPORTE PÚBLICO

Salvador ganha três novas linhas de ônibus e amplia número de viagens; confira mudanças

Sete linhas vão ser ampliadas, segundo Semob

A ampliação no atendimento se dá após avaliação da equipe técnica da pasta, que verificou a necessidade de ajustes em determinados dias e horários. “Ao ampliar o número de viagens, conseguimos diminuir o tempo de espera do usuário nos pontos de ônibus. Nosso objetivo é continuar buscando formas de melhorar cada vez mais o atendimento à população que precisa do transporte no seu dia a dia”, afirmou o secretário de mobilidade, Pablo Souza. >