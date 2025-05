VEJA VÍDEO E ENTENDA

Quanto Custa Usar a IA? Cada Pergunta ao ChatGPT Pode Gastar Meio Litro de Água

IA também consome recursos naturais: estudo aponta que perguntas ao ChatGPT usam água para resfriar data centers.

Por trás de cada interação aparentemente inofensiva com ferramentas de #inteligênciaartificial, como com o #ChatGPT ou até mesmo em redes sociais, por exemplo, está um sistema complexo que deixa marcas no planeta. Estima-se que, para cada resposta gerada, cerca de meio litro de #água seja utilizado. >