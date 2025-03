PREMONIÇÃO?

Dona Déa desabafa sobre morte do filho Paulo Gustavo: 'Ele dizia que ia morrer cedo'

Mãe do comediante abriu o coração em entrevista ao podcast WOWcast nesta quinta-feira (20)

Nesta quinta-feira (20), Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, falou sobre a morte do filho e revelou que ele "sentia que ia morrer cedo". Em entrevista ao podcast WOWcast, a comentarista do Domingão com Huck detalhou a forte ligação do comediante com o mundo espiritual. >