NOVOS PROJETOS

Samantha Schmütz troca carreira no Brasil por EUA: 'Lá me enxergam de verdade'

Atriz e cantora foca na carreira internacional e prepara álbum com orquestra nos Estados Unidos

Heider Sacramento

Publicado em 11 de abril de 2025 às 20:17

Samantha Schmütz Crédito: Reprodução

Conhecida do grande público brasileiro por seu trabalho como humorista, a atriz e cantora Samantha Schmütz decidiu mudar os rumos da carreira e está investindo em um novo recomeço fora do país. Atualmente morando nos Estados Unidos, ela revelou em entrevista ao Gshow que está focada na música e gravou um álbum em Los Angeles, onde acredita ser reconhecida de forma mais autêntica. >

“Lá, como as pessoas não conhecem meu trabalho como comediante, consigo ser vista e ouvida só com os ouvidos, não tem uma imagem criada de mim. Isso facilita eu cantar”, explicou a artista, que participou do SPFW durante passagem recente pelo Brasil.>

O novo projeto musical de Samantha tem a assinatura do produtor Adrian Younge, responsável pelo coletivo Jazz Is Dead. Segundo ela, o trabalho inclui uma apresentação no dia 7 de maio, ao lado de uma orquestra com 30 músicos.>

“Estou fazendo esse álbum com uma galera que tem um projeto incrível chamado Jazz Set, do Adrian Younge. Ele vai lançar o álbum 'Something About April' e vamos cantar duas músicas minhas. Estou cada vez mais conseguindo que as pessoas me enxerguem como cantora”, celebrou.>