VIRALIZOU

Comentarista da Globo admite que fica até três dias sem banho

Márcio Rachkorsky surpreende ao falar sobre costumes pessoais e diz que não se incomoda com o cheiro do suor ou com parceiros que também evitem o banho

Heider Sacramento

Publicado em 11 de abril de 2025 às 19:24

Marcio Rachkorsky Crédito: Reprodução/TV Globo

Conhecido por suas análises sobre questões condominiais na TV Globo, o comentarista Márcio Rachkorsky, de 51 anos, chamou atenção nas redes sociais ao revelar detalhes curiosos sobre sua vida pessoal. Em um vídeo recente, ele confessou que não é fã de banho e que consegue passar até três dias sem entrar no chuveiro. >

"Eu não gosto muito de tomar banho. Às vezes fico dois, três dias sem tomar banho e não me incomodo que minha parceira fique sem tomar banho também. Sou meio porquinho, mas é gostoso, eu acho uma delícia", afirmou Márcio, em tom descontraído, enquanto listava suas manias consideradas “estranhas”.>

Além da resistência ao banho, o comentarista também contou que aprecia aromas pouco convencionais. “Eu gosto muito de cheiro — e de cheiro esquisito. Então eu gosto de madeira velha, gosto de cheiro de mofo, cheiro de couro, gosto de cheiro de suor. Eu acho ótimo cheiro de suor. E o cheiro que mais me dá prazer aqui em casa é isso aqui: o cheiro de madeira antiga desse móvel. Tem mais de 100 anos, me dá uma paz incrível”, detalhou.>