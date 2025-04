COMERIA?

Ovojé ou Acaraovo? Baiana lança ovo de páscoa de acarajé; veja vídeo

Baiana segue reinventando a tradição com bom humor, inovação e muito dendê

A mistura improvável entre duas paixões nacionais — o acarajé e o chocolate — virou realidade nas mãos da baiana Adriana Ferreira. Conhecida como Drica, ela conquistou a internet ao lançar o “Ovojé”, um ovo de Páscoa com recheio inspirado no tradicional bolinho da culinária baiana. A criação inusitada rendeu milhares de curtidas e compartilhamentos nas redes sociais, transformando a cozinheira em assunto do momento. >