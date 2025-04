POLÊMICA

Rodrigo Mussi nega agressão à namorada em lanchonete: 'É tudo mentira!'

Ex-BBB desmente boatos que circularam nas redes sociais e afirma que não esteve em lanchonete

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Rodrigo classificou as acusações como absurdas e completamente infundadas. “Estou dando risada [dos boatos], a galera é muito doida. É muita mentira! Porque realmente não aconteceu nada disso, zero! Isso não existe. Uma coisa é aumentar, outra é tirar do nada uma história”, declarou o influenciador, negando ter frequentado qualquer estabelecimento do tipo recentemente, sozinho ou acompanhado.>